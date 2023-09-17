تعرف على مصطلحات اجيالY وX وZ.. بماذا يتميزون، وما دور الجيل الاخير؟

وبعدها انتشر هذا المصطلح عبر وسائل الاعلام وفي المجتمع، حيث يطلق الجيل "X" على الاشخاص الذين ولدوا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، من اوائل الستينيات الى اوائل الثمانينيات، تقريباً في فترة ما تتجاوز 1981 او 1982.

ويتميز هؤلاء بانهم كانوا متابعين لاخبار العالم، وكانوا متفاعلين بشكل كبير مع اقرانهم في المجتمع، ويطلق البعض على هذا الجيل "جيل التلفزيون" ايضاً.

اما جيل "Y"، او جيل الالفية كما يطلق عليه ايضاً، فيشمل الفئات السكانية التي تتكون من الاشخاص الذين ولدوا في الفترة ما بين 1981 و1996، ويوصف جيل الالفية بانه الجيل العالمي الاول الذي نشأ في عصر الانترنيت والكمبيوتر والاجهزة المحمولة ووسائل الاعلام الاجتماعي.

اما الجيل الحالي والذي يسمى جيل "Z"، فهو يشمل الاشخاص الذين ولدوا في 1997 الى 2010، ويتميز هؤلاء باستخدامهم الواسع للانترنيت منذ سن مبكرة او كما نقول منذ نعومة اظافره، وعادة ما يكونون متكيفين مع التكنولوجيا، والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشكل جزء كبير من حياتهم الاجتماعية، حتى ان علماء الاجتماع يطلقوا عليهم المواطنين الرقميين، على الرغم انهم ليسوا متعلمين الرقمية.

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