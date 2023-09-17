أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 17سبتمبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جام جم ..

الغرب يوجه نيرانه للإتفاق النووي ثانية .. ايران ترد على قرار الترويكا الأوروبية غير القانوني .

-افكار ..

وزير الخارجية .. أوروبا تعمدت التلاعب بالوقت و لن نترك إجراءات الطرف الآخر دون رد .

- سياسة روز ..

مخطط تفجير فوضى وإضرابات في البلاد يسجل فشلا ذريعا مرة تلو الاخرى .

- ابرار ..

مسؤول بحركة أنصار الله اليمنية يبدي تفاؤله بنتائج الجولة الجديدة من مفاوضات السلام .

- افتاب يزد ..

حضور رئيس الجمهورية المرتقب بالإجتماع السنوي للجمعية العامة بنيويورك يحظى باهمية بالغة .

- اطلاعات ..

منظمة الأمم المتحدة للمندوب الأمريكي .. الجولان أرض سورية محتلة .

- جمهوري اسلامي ..

ايران ترد على بيان الإتحاد الأوروبي المناهض للإتفاق النووي .

- رسالت ..

نواب بكتلة المقاومة بالبرلمان اللبناني .. المقاومة ترصد بجهوزية كاملة كل تحركات الكيان الصهيوني.

- ايران ..

إستقالات جماعية بين اعضاء فريق مستشاري رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو .

- جوان ..

إنفجار قنبلة بقلب تل أبيب , ووقوع إشتباكات بين الفلسطينيين والإحتلال بعمق فلسطين المحتلة .

- ارمان ملي ..

الوزير أمير عبداللهيان .. إجراءات الحظر الأمريكية تحولت الى اضحوكة بكل معنى الكلمة .

- عصر ايرانيان ..

ترامب يحذر من تفاقم الأوضاع الداخلية مشددا ان أمريكا باتت تتجه نحو الجحيم .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم اأحد

SV

1- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن زيارة وفد يمني من صنعاء للرياض في مقالها ( اليمن , خطوة تقترب أكثر من السلام )..

زيارة وفد رفيع يمثل حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء للرياض تطور بالغ الاهمية جاء بعد محادثات اجراها ولي عهد السعودية بمسقط عكست مخاوف الرياض من التحذيرات التي اطلقتها صنعاء مؤخرا والتي جسدت رفضا حازما لاستمرار حالة اللاحرب واللاسلم باليمن .

( إن صنعاء حذرت من إستمرار تجاهل التحالف السعودي لتعهداته بوقف إطلاق النار ملوحة بعودة الأوضاع للمربع الأول )

وفي كل الاحوال هناك امال عريضة معقودة على المفاوضات اليمنية السعودية لايجاد ارضية صلبة لوقف حقيقي لاطلاق النار ولرفع الحصار عن اليمن للتوصل لحل سياسي ينهي الحرب ويعيد السلام لربوع اليمن .

2- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن اجواء العلاقات الفاترة بين تركيا والاتحاد الاوروبي في مقالها ( تركيا من التوسل لعضوية الإتحاد الأوروبي للتهديد بمقاطعته)..

في موقف غاضب لوح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باحتمال قطع العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ردا على التقرير السنوي للبرلمان الاوروبي ضد تركيا .

( البرلمان الأوروبي نصح بتعزيز العلاقات مع تركيا عبر مسارات اخرى خارج أي إتجاه لقبول عضويتها في هذا النادي الأوروبي )

وليس هذا فحسب بل تضمن تقرير البرلمان الاوروبي انتقادات صريحة لتركيا على ما وصفه بانتهاجها لسياسات ابتزازية لربط سحب اعتراضها على عضوية السويد وفنلندا بالناتو مقابل تسهيل انضمامها للاتحاد الاوروبي. وفي كل الاحوال استشاط اردوغان غضبا لضياع عقود من جهود واحلام تركيا للانضمام لهذا الاتحاد.

3- سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( الى اين تتجه ألمانيا)..

مواقف وتصريحات المستشار الالماني اولاف شولتز الاخيرة جعلته الشخصية الاوروبية الاولى المثيرة للتوتر على صعيد المعادلات الامنية باوروبا .

( شولتز لوح بإرسال المزيد من السلاح المتطور لأوكرانيا متجاهلا كل تحذيرات موسكو , كما صعد من تصريحاته الإستفزازية ضد ايران)

في الواقع تنتهج الحكومة الالمانية برئاسة شولتز سياسة تبعية قصوى للاستراتيجيات الامريكية على حساب الامن الاوروبي , كماتغمض عينها تماما ازاء تنامي التيارات النازية العنصرية في المانيا في تجاهل صارخ لما سببته النازية من كوارث ومآسي انسانية لالمانيا والعالم .

4- ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها ( موقف جديد لطالبان ضد المصالح الايرانية )...

حكومة طالبان بكابول اعلنت تاييدها الكامل لجمهورية اذربيجان مقابل ارمينيا لا بشان منطقة قرباغ فحسب بل بشأن كل القضايا حسب تعبير المتحدث باسم هذه الحكومة .

( ان تاييد حكومة طالبان لكل مطالبات وطموحات حكومة أذربيجان يعني تاييدها لرغبة باكو بضم أراضي جنوب أرمينيا المحاذية لايران)

ورغم ان ايران حذرت مرارا من انها ترفض اي تغيير في الحدود الدولية المعترف بها بالمنطقة ولن تسمح بتغيير الجغرافيا السياسية بجنوب القفقاس على حساب مصالحها الوطنية .

ان موقف حكومة طالبان الاخير تجاهل متعمد اخر للمصالح الوطنية الايرانية يضاف لتجاهلها لحصة ايران المائية في موقف لايعكس وجود اية نوايا ودية .

5- جام جم ..

حول اليمن والتطورات الخاصة بمفاوضات السلام كتبت صحيفة جام جم في مقالها ( انتعاش أجواء مفاوضات السلام باليمن )..

زيارة ولي عهد السعودية المفاجأة للعاصمة العمانية عمان اعطت دفعة قوية لجهود السلام باليمن , فبعد هذه الزيارة توجه وفد رفيع من صنعاء للرياض لاستئناف المفاوضات اليمنية السعودية التي توقفت من ابريل الماضي بعد زيارة وفد سعودي رفيع لصنعاء وتبادل اسرى الحرب .

(حركة أنصار الله استجابت في الواقع للوساطات العمانية بعد زيارة ولي عهد السعودية لعمان بارسال وفد لاستئناف المفاوضات بالرياض)

ان المؤشرات الاخيرة تنعش الامال بشأن توصل الطرفين لاتفاق لتكريس وقف حقيقي لاطلاق النار لايجاد ارضية صلبة لاحلال السلام باليمن بعد رفع الحصار بالكامل وخروج قوات التحالف من الاراضي اليمنية.