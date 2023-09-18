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الهلال الأحمر الليبي ينفي "مقتل 11.300 شخص" في فيضانات درنة

الهلال الأحمر الليبي ينفي
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، صحة تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأنّ حصيلة الفيضانات في مدينة درنة بلغت 11.300 قتيل.

العالم - ليبيا

وقال شكري، إنّ الهلال الأحمر في ليبيا لم يصرّح بهذه الأرقام، مؤكداً أنّ استخدام اسمه في هذه الإحصائيات يشوّش الوضع، ويسبّب قلقاً لدى أهالي المفقودين.

وجاءت تصريحات شكري بعد أن نسبت الأمم المتحدة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي، حيث أفادت بوجود 11.300 قتيل و10.100 مفقود.

وفيما يتعلّق بعدد الوفيات في درنة وحدها، أكد وزير الصحة الليبي تجاوز عدد الوفيات 3.000 حالة.

من جهتها، افترضت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أنّ أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، في حين تم تسجيل 3.922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقاً لمصادر منظمة الصحة العالمية.

ورغم تواصل جهود الإغاثة قالت مصادر محلية أن الكهرباء مقطوعة في مناطق ليبية منكوبة بعد مرور ستة أيام على عاصفة "دانيال" المدمرة

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الهلال الأحمر الليبي ينفي "مقتل 11.300 شخص" في فيضانات درنة

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