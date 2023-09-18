العراق يبني جدارا على الحدود مع سورية بـ15 مليار دينار

العالم- العراق

ونقلت وكالة «واع» عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي قوله في بيان: «تأكيدا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية، فقد أقر مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية، بخمسة عشر مليارا ومئة وأربعين مليونا وأربعمئة ألف دينار إلى وزارة الداخلية من تخصيصات احتياطي الطوارئ، لإنشاء جدار اسمنتي على الحدود العراقية – السورية- قاطع المنطقة السادسة حدود، استكمالا للجدار السابق من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورا بوادي العجيج باتجاه طريفاوي، بطول 50 كم، على أن يكون التنفيذ بأسلوب المناقصة العامة، وذلك استنادا إلى أحكام المادة الـ6 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث».

وأكد العراق مرارا أن منظومة التحصينات الهندسية للحدود مع سورية هدفها منع تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود الدولية.

وفي عام 2015 تم الإعلان عن تأسيس مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم كلاً من سورية والعراق وروسيا وإيران ومقره العاصمة العراقية بغداد بهدف محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق.