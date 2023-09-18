مناوشات بالصواريخ والمسيرات بين موسكو وكييف، والناتو يستبعد نهاية سريعة للحرب

وزارة الدفاع الروسية اعلنت اعتراض طائرات مسيّرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من شبه جزيرة القرم، وكذلك فوق مقاطعتي غرب وجنوب موسكو.

بيان الوزارة افاد ايضا بتعرض منطقتي بيلغورود وفورونيج جنوب غرب روسيا لهجمات لكنه لم يحدد عددها.

كما اشارت الوزارة الى قصفها منشأة عسكرية اوكرانية في خاركيف شمال شرق اوكرانيا، اكدته كييف قائلة ان المنشأة اصيبت باربعة صواريخ "اس 300" ما تسبب باندلاع حريق فيها.

وفيما نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر مخابراتية قولها إن الانفجارات التي وقعت مساء الاحد في مدينة سيفاستوبول بالقرم مقر اسطول البحر الاسود الروسي، كانت بسبب عملية مشتركة للقوات الأوكرانية، لكن مسؤولاً محليا نفى الامر، وقال ان أعداء روسيا يحاولون ادعاء انتصار زائف، مشيرا الى اسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة.



في المقابل، اعلنت كييف انها تصدت لهجمات روسية طالت مختلف مناطق البلاد، واكدت تدمير ثمانية عشرة مسيرة وسبعة عشر صاروخ كروز في هجمات جوية ليلية، كما اعلنت تصديها لهجوم على منطقتي أوديسا وميكولايف نفذ بأربع وعشرين مسيرة.

وفي التطورات على الارض، تضاربت المعلومات بشأن تمكن القوات الأوكرانية من تحرير بلدة على الطرف الجنوبي من باخموت بدونيتسك.

وفيما نشرت كييف صورا لجنود أوكرانيين يحملون علم بلادهم واكدت ان قواتها مستمرة بالهجوم باتجاه باخموت شرقا وميليتوبول جنوبا، قال مسؤول محلي: إن القوات الأوكرانية حاولت إخراج الجيش الروسي من قرى قريبة من باخموت لكن من دون جدوى.

ويواصل الجيش الاوكراني هجومه المضاد منذ حزيران/ يونيو لاستعادة اراضي البلاد من الروس، في وقت يستبعد الناتو نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، وسط توقعات اميركية بأن قوات كييف لن تتمكن من تحقيق نجاح خلال هجومها في القريب العاجل، وفق ما افاد مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الاميركية المشتركة.

