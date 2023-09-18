الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي لدى وصوله نيويورك:

سنوصل صوت الشعب الإيراني الذي بات اقوى من قبل إلى العالم

سنوصل صوت الشعب الإيراني الذي بات اقوى من قبل إلى العالم
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، لدى وصوله إلى نيويورك: سنستثمر هذه الفرصة لإيصال صوت الشعب الإيراني إلى العالم. وهذا الصوت اليوم هو اقوى من أي وقت مضى لأننا حققنا في العام الماضي انتصارا كبيرا في مواجهة حرب العدو المعرفية والهجينة.

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي لدى وصوله إلى نيويورك: سنستثمر هذه الفرصة لإيصال صوت الشعب إلى العالم. وهذا الصوت اليوم اقوى من أي وقت مضى لأننا حققنا في العام الماضي انتصارا كبيرا على حرب العدو المعرفية والهجينة .

وأضاف: إن الأمم المتحدة والجمعية العامة لهذه المنظمة تتمتع بالطاقة اللازمة التي تمكننا من تبيان رأي الشعب الإيراني وشرح السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد رئيسي: نغتنم هذه الفرصة لإيصال صوت الشعب الإيراني إلى العالم. وهذا الصوت اليوم هو اقوى من أي وقت مضى لأننا حققنا في العام الماضي انتصارا كبيرا على حرب العدو المعرفية والهجينة .

وأضاف: ان العدو كان يتصور أن شجرة الثورة الإسلامية القوية ستتضرر بهذه الهزات، لكنه أخطأ في حساباته.

وقال الرئيس الايراني: نتوقع من الأمم المتحدة أن تكون صوت الشعوب ، وليس صوت القوى ، وان الشعب الايراني العملاق لديه الكثير ليقوله في المطالبة باقرار الحقوق وتحقيق العدالة ومحاربة التمييز والظلم ، وامل باعتباري ممثل الشعب الايراني العظيم أن أعبر عن ما يتطلبه هذا التمثيل.

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني يصل إلى نيويورك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رونالدو لن يشارك في المؤتمر الصحفي

شاهد تأثر وبكاء طفل إيراني بعد عدم نجاحه في لقاء رونالدو

بالفيديو: الآلاف من عشّاق رونالدو بمقر اقامته في فندق شمال العاصمة طهران

مستشار وزير الخارجية : الكشف عن نتائج متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني قريبا

وصول اثنين من الإيرانيين المفرج عنهم إلى قطر

شاهد/ماذا أهدى رئيس نادي برسبوليس الإيراني لرونالدو؟