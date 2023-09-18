سنوصل صوت الشعب الإيراني الذي بات اقوى من قبل إلى العالم

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي لدى وصوله إلى نيويورك: سنستثمر هذه الفرصة لإيصال صوت الشعب إلى العالم. وهذا الصوت اليوم اقوى من أي وقت مضى لأننا حققنا في العام الماضي انتصارا كبيرا على حرب العدو المعرفية والهجينة .

وأضاف: إن الأمم المتحدة والجمعية العامة لهذه المنظمة تتمتع بالطاقة اللازمة التي تمكننا من تبيان رأي الشعب الإيراني وشرح السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد رئيسي: نغتنم هذه الفرصة لإيصال صوت الشعب الإيراني إلى العالم. وهذا الصوت اليوم هو اقوى من أي وقت مضى لأننا حققنا في العام الماضي انتصارا كبيرا على حرب العدو المعرفية والهجينة .

وأضاف: ان العدو كان يتصور أن شجرة الثورة الإسلامية القوية ستتضرر بهذه الهزات، لكنه أخطأ في حساباته.

وقال الرئيس الايراني: نتوقع من الأمم المتحدة أن تكون صوت الشعوب ، وليس صوت القوى ، وان الشعب الايراني العملاق لديه الكثير ليقوله في المطالبة باقرار الحقوق وتحقيق العدالة ومحاربة التمييز والظلم ، وامل باعتباري ممثل الشعب الايراني العظيم أن أعبر عن ما يتطلبه هذا التمثيل.