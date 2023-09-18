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وصول اثنين من الإيرانيين المفرج عنهم إلى قطر

وصول اثنين من الإيرانيين المفرج عنهم إلى قطر
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصل اثنان من الإيرانيين المفرج عنهم في الولايات المتحدة الأميركية، منذ قليل إلى العاصمة القطرية الدوحة.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن اثنين من السجناء الإيرانيين الخمسة المفرج عنهم وصلا إلى الدوحة، وهما "مهرداد معين أنصاري" و"رضا سرهنكبور"، حيث أطلق سراحهما خلال عملية تبادل السجناء بين إيران وأمريكا، وكانا يخططان للسفر إلى إيران.

وبالتزامن، تم إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين آخرين كانوا يقيمون في أمريكا.

كما أعلنت رويترز ان طائرة قطرية تقل 5 سجناء أمريكيين غادرت طهران متوجهة إلى الدوحة.

وفي سياق متصل، قال محافظ البنك المركزي، في تصريح له، في 10 أغسطس تم تحويل جميع الموارد الإيرانية التي لا يمكن الوصول إليها والتي كان يتم الاحتفاظ بها في البنوك الكورية الجنوبية إلى حساب البنك المركزي السويسري لتحويلها إلى اليورو.

وأضاف، قامت 6 بنوك إيرانية بفتح حسابات في بنكين قطريين، وبموجب الاتفاقيات، تم سداد جميع المدفوعات عن طريق وسطاء البنوك القطرية وكذلك سويفت.

وتابع، بالأمس، تلقينا خطاباً رسمياً من السلطات القطرية يفيد بتفعيل حسابات 6 بنوك إيرانية، واليوم تم إيداع ما يعادل خمسة مليارات و573,492,000 يورو في حسابات البنوك الإيرانية وبنكين قطريين.

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