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شاهد/ماذا أهدى رئيس نادي برسبوليس الإيراني لرونالدو؟

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس نادي برسبوليس الإيراني بلجيك تيمرمان بلهندي اليوم هدية تاريخية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في لحظة تاريخية في العاصمة الإيرانية طهران.

بعد وصول النجم العالمي رونالدو إلى طهران مع فريقه النصر، قدم رئيس برسبوليس سجادة إيرانية فاخرة للنجم البرتغالي كجزء من مراسم الاستقبال الحارة.

السجادة، التي تمثل جزءًا من التراث الثقافي الإيراني، تمثل رمزًا للود والترحيب من الشعب الإيراني للضيوف الكبار.

وتجدر الإشارة إلى أن جماهير إيرانية حضرت بأعداد كبيرة أمام فندق إقامة نادي النصر في طهران للترحيب برونالدو وفريقه، حيث عبروا عن حبهم وتقديرهم للأسطورة الكبيرة.

وفي حادثة حزينة أخرى، بكى طفل إيراني صغير لعدم تمكنه من دخول الفندق الذي يتواجد فيه بعثة النصر ولقاء النجم رونالدو، وهو مشهد يجسد شغف الجماهير الإيرانية باللاعب العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن وصول رونالدو إلى إيران يعكس التواصل الثقافي والرياضي بين البلدين ويعزز العلاقات الإنسانية الإيجابية عبر هذه الهدية الفريدة من نوعها.

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شاهد/ماذا أهدى رئيس نادي برسبوليس الإيراني لرونالدو؟شاهد/ماذا أهدى رئيس نادي برسبوليس الإيراني لرونالدو؟شاهد/ماذا أهدى رئيس نادي برسبوليس الإيراني لرونالدو؟شاهد/ماذا أهدى رئيس نادي برسبوليس الإيراني لرونالدو؟شاهد/ماذا أهدى رئيس نادي برسبوليس الإيراني لرونالدو؟شاهد/ماذا أهدى رئيس نادي برسبوليس الإيراني لرونالدو؟

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