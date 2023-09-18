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مسؤولون سعوديون: 70% من الشعب يعارضون التطبيع مع الاحتلال

مسؤولون سعوديون: 70% من الشعب يعارضون التطبيع مع الاحتلال
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

بالتزامن مع إبلاغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وقف بلاده كل مباحثات التطبيع مع كيان الاحتلال، كشف "معهد هوفر للدراسات" التابع لجامعة ستانفورد أن الغالبية العظمى من السعوديين تعارض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

العالم- السعودية

وقال المعهد اعتمادا على ما قاله مسؤولون سعوديون أن 70% من الشعب السعودي يعارضون التطبيع مع إسرائيل، و 20% منهم يعارضون الاتفاق بشدة.

وفي هذا السياق، قال برنارد هيكل كاتب التقرير: "أخبرني أحد السعوديين المتعلمين تعليماً عالياً والمتأثر بالغرب أن اليوم الذي يحدث فيه التطبيع سيكون اليوم الأكثر حزناً في حياتي – فالمشاعر عميقة حول هذه القضية".

ولفت الكاتب إلى أنه على "عكس رئيس وزراء إسرائيل أو بايدن، على سبيل المثال، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيخوض مخاطرة شخصية كبيرة من خلال التوقيع على "السلام"، كما فعل الرئيس المصري الاسبق السادات ذات مرة ودفع ثمنها لاحقًا حياته".

واستذكر الكاتب أن ولي العهد السابق للمملكة محمد بن نايف كاد أن يقتل على يد شخص لأسباب أقل من ذلك بكثير.

وكان مسؤول في مكتب رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد كشف بأن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع "إسرائيل".

وأضاف أن امريكا أبلغت "إسرائيل" بقرار السعودية، بوقف أي مباحثات مع الأمريكيين بشأن التطبيع أو القيام بأي خطوة تجاه "أسرائيل"، وأن القيادة الإسرائيلية في حيرة من أمرها جراء ذلك.

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