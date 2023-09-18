طائرة قطرية تقل 5 أمريكيين مفرج عنهم تقلع من طهران

العالم - ايران

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ "طائرة قطرية أقلعت وعلى متنها السجناء الخمسة واثنين من أقربائهم برفقة السفير القطري" لدى طهران، متجهة نحو العاصمة القطرية.

في هذه الاثناء قالت قناة برس.تي.في الإيرانية إن اثنين من الإيرانيين الخمسة الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة وصلا إلى الدوحة.

وكانت طهران قد أعربت عن أملها في أن يتم الإثنين تنفيذ الصفقة التي توصلت إليها الشهر الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي: "نأمل في أن نلحظ اليوم (الاثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية"، مشيرا الى أن "تبادل السجناء سيتمّ في اليوم نفسه.

ومن المقرر أن يتمّ التبادل في قطر التي ساهمت في جهود الوساطة بين البلدين اللذين لا تربط بينهما أي علاقات دبلوماسية منذ عقود.

وأوضح كنعاني قوله: "سيتمّ الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة"، مقابل خمسة أمريكيين كانت تحتجزهم الجمهورية الإسلامية تمّ نقلهم الشهر الماضي من السجن الى الإقامة الجبرية خارجه في إطار الاتفاق.

وأشار المتحدث إلى أنه من بين مواطني طهران الخمسة: "سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب الى بلد ثالث بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان" في الولايات المتحدة.

وتمّ الإعلان عن هذا الاتفاق في 10 آب/أغسطس. وفي إطاره، نقلت إيران خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم الى قطر للافراج عنهم.