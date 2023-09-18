باقري: إيران تولي اهتماما خاصا بمصير جميع مواطنيها

العالم - ايران

وفي تصريح له بشأن انجاز اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن والافراج عن الارصدة الايرانية في كوريا الجنوبية، أدلى به في نيويورك حيث يرافق الرئيس الايراني، قال علي باقري مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية: كان موضوع تبادل السجناء والافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، احد الموضوعات التي بُحثت طيلة المفاوضات المكثفة خلال السنوات الماضية بشكل غير مباشر بين ايران واميركا.

وأضاف باقري الذي كان يتحدث لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون: خلال هذا التبادل ادرجنا على جدول أعمالنا تبادل خمسة سجناء ايرانيين في أميركا اعتقلتهم السلطات الامنية هناك بشكل غير قانوني. وسيعود قسم منهم الى البلاد وبعضهم سيبقى في أميركا لأن أعمالهم ومعيشتهم هناك.

وأكد باقري: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والحكومة الحالية تولي اهتماما خاصا بمصير جميع الايرانيين، وحتى الايرانيين المقيمين خارج البلاد ويمارسون نشاطاتهم هناك. فشؤون هؤلاء مدرجة على جدول أعمال نشاطات ايران الدبلوماسية.

يتبع..