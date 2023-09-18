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سباهان يتعادل مع القوة الجوية في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا

سباهان يتعادل مع القوة الجوية في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

بدأ نادي سباهان اصفهان مشواره الآسيوي أمام نادي القوة الجوية العراقي بتعادل ايجابي 2-2 ، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري أبطال آسيا.

العالم - ايران

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً في ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل عاصمة منطقة كردستان.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق القوة الجوية أولاً عن طريق اللاعب علي جاسم في الدقيقة 24، وجاء هدف التعادل لسباهان في الدقيقة 30 عن طريق محمد قرباني.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي سباهان من تسجيل هدفه الثاني عبر نفس اللاعب محمد قرباني في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 87 جاء هدف التعادل للجوية عبر اللاعب علي جاسم ، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين.

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