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رونالدو يلتقي مع طفل في طهران بكى كثيرا بسببه + فيديو

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

حقق مسؤولو نادي النصر حلم الطفل الإيراني الذي انتشرت له مقاطع فيديو في مواقع التواصل بسبب عدم قدرته على لقاء نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو، على هامش تواجده في إيران من أجل خوض مباراة في دوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» فيديو يستقبل فيه النجم البرتغالي الطفل الإيراني.

وكان مقطع فيديو انتشر للطفل يبكي بشدة أمام الفندق الذي يقيم فيه النصر بإيران، واشتكى لأحد المذيعين من أنه تم منعه من رؤية نجمه المفضل رونالدو.

وقال الطفل في الفيديو المتداول إنه جاء من مكان بعيد وحجزت أسرته في فندق طهران من أجل رؤية رونالدو لكنهم لم يسمحوا له برؤية النجم البرتغالي داخل الفندق.

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ونال لاعب النصر رونالدو وفريقه النصر استقبالًا أسطوريًا في مدينة طهران، فور وصولهم استعداداً لخوض مباراتهم أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا.

ويحل النصر ضيفًا على نظيره برسبوليس الإيراني، باستاد آزادي مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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