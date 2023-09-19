باقري كني: نشيد بجهود قطر وعمان لتحرير الاموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية

العالم - ايران

وبعد عملية تبادل السجناء مع أمريكا والتي تم بوساطة ومشاركة بناءة وقيمة من قطر وعمان، عقد مستشار وزير خارجية قطر والممثل الخاص لسلطان عمان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لقاءات ثنائية منفصلة مع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني" وجرى بحث آخر التطورات المتعلقة بالتفاهم وغيرها من المواضيع التي تهم الجانبين.

وفي هذا السياق ،ثمّن باقري كني جهود قطر وعمان في عملية تبادل السجناء، وتحرير الاموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية واصفا اياها بالبناءة.

كما تطرقت هذه اللقاءات مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية ومواصلة المبادرات متعددة الأطراف.

وايضا تم في هذه اللقاءات تقدير الجهود والاهتمام الخاص الذي يبديه سلطان عمان وأمير قطر بالقضايا الثنائية ومتعددة الأطراف.