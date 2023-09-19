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امريكا ومجموعة افتعال الأزمات بالعالم

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي الخامنئي ان هناك مجموعات خاصة بالأزمات تابعة للإدارات الاميركية مهمتها إيجاد أزمات ببلدان العالم بينها ايران.

العالم - باختصار

وهناك غرفاً فكرية بشكل مجموعات خاصة بالإدارات الاميركية تقدم استشارات لسبل تصعيد الضغوط علی الاخرين.

هذه المجموعات تنسق مع مؤسسات خاصة تعمل خلف يافطات انسانية لصالح الاستراتيجيات الاميركية.

الاستشارات تدور حول بلورة سبل توظيف أزمات في بلدان اخری كإيران لصالح الولايات المتحدة.

الاستشارات ترتبط ايضاً بسبل ايجاد وتأجيج أزمات في بلدان مناهضة للهيمنة الأميركية خاصة ايران.

مؤسسات مثل روكفلر وجورج سوروس وكارنيغي وهارتيج التي تمثل مراكز ثقل صناعية ومالية بأمريكا.

وهناك "مجموعة الأزمات الدولية" مقرها الرئيسي بروكسل ولها مكاتبفي واشنطن و22 دولة، تضم بعضويتها الملياردير اليهودي الاميركي جورج سوروس ومسؤولين من مؤسسة كارنيغي ايضا.

مجموعة الازمات الدولية تتظاهر بأنها مؤسسة مستقلة هدفها منع النزاعات والحروب بالعالم، لكن هدفها الحقيقي هو تقديم استشارات لواشنطن حول تسهيل استراتيجيتها بالعالم.

مجموعة الازمات بواشنطن ومجموعة الأزمات الدولية والمؤسسات المذكورة هي أداة للحرب الأمريكية الناعمة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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