أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

رئيس الجمهورية بنيويورك.. ينبغي ان تكون قرارات الأمم المتحدة بمعزل عن نفوذ القوى الكبرى.

- كيهان ..

رئيس الجمهورية يصل نيويورك لحضور إجتماعات الجمعية العامة حاملا عشرات "الأوراق الرابحة" .

- سياسة روز ..

رئيس الأركان .. هناك بلدان كبرى في العالم تسعى لشراء السلاح من ايران .

- عصر ايرانيان ..

ايران فرضت شروطها على أمريكا بإتفاق تبادل السجناء وإستعادة أموال ايرانية مجمدة .

- قدس ..

على هامش مفاوضات السعودية وأنصارالله .. إحلال السلام باليمن مرهون بتحقيق مطاليب المقاومة.

- مردم سالاري ..

بعد إقالة وزير الدفاع الأوكراني , كييف تقيل ستة مسؤولين كبار بوزارة الدفاع.

- ايران ..

المستشار الألماني أولاف شولتز ينفي تحول ألمانيا لرجل أوروبا المريض .

- خراسان ..

تايوان في مأزق .. إقتراب تسع سفن حربية صينية وتحليق نحو مئة مقاتلة صينية قربها.

- ابرار..

السفير السعودي بطهران يبدي رغبة بلاده في التعاون مع ايران بمجال الصناعات البتروكيماوية.

- جوان ..

طرد الجماعات الإنفصالية الكردية المسلحة من مناطق الحدود العراقية مع ايران بكردستان العراق.

- ارمان امروز ..

الرئيس الأوكراني يتحدث عن تحقيق تقدم ميداني ملموس قرب بلدة باخموت الإستراتيجية .

- جام جم ..

مخاوف كبيرة بأمريكا من تسجيل حالات إطلاق النار العشوائية الجماعية رقما قياسيا جديدا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الاتفاق الامني بين ايران والعراق في مقالها ( إثبات حسن الجوار أو دفع ثمن الإرهاب)..

الاتفاق الامني بين ايران والعراق حول مشكلةِ تواجد جماعاتٍ وتنظيمات انفصالية كردية مسلحة باقليم كردستان العراق قرب الحدود الايرانية , اتفاقٌ تم التوصل اليه بعد مباحثات مكثفة على مدى سنوات , اثبتت ايران خلالها اقصى درجات الصبر وحسن النوايا لصيانة علاقات الجيرة.

(الإتفاق ينص على تعهد الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق بتجريد هذه الجماعات من السلاح وإبعادها إلى عمق الأراضي العراقية)

ان ايران حددت مهلة تنتهي يوم غد العشرين من سبتمبر ايلول للحكومة العراقية واقليم كردستان العراق لاكمال تنفيذ هذا الاتفاق , والواقع هو ان اي مماطلة او تلكؤ في مسار الالتزام ببنوده سيعني تجاهلا صارخا لنوايا حسن الجوار وسيعني تقبل تبعات وجود وبقاء هذه الجماعات الارهابية ودفعَ ثمن هذا الامر.

2- خراسان ..

في الشأن الاوكراني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( حرب صعبة وطويلة ودامية )..

هذه هي العبارة التي وصف بها رئيس الاركان الامريكي مارك ميلي مؤخرا الحرب الدائرة في اوكرانيا مستبعدا تحقيق ايٍّ من الطرفين انتصارا حاسما على الامديْن القريب والمتوسط.

( ما قاله هذا الجنرال الأمريكي يكرس في الواقع قناعة الغرب من أن الهجوم الأوكراني المضاد غير قادر على تغيير المعادلات الميدانية)

والمسألة هنا هي ان هذا الوضع يعني مع استمرار الدعم العسكري الغربي المفتوح لاوكرانيا وتدفق المزيد من القوات الروسية أن الحرب قد تستمر بكل اهوالها لسنوات . ان هذه الاوضاع تقلل من فرص ايجاد اي حل دبلوماسي للازمة الاوكرانية ، فكل المبادرات اصطدمت حتى الان بشروط زيلنسكي باستعادة كل الاراضي الاوكرانية بما فيها القرم رغم ان المعادلات الميدانية تميل تماما لروسيا.

3- ايران ...

صحيفة ايران نقلت عن صحيفة لبنانية تاكيدها أن ( أمريكا تقف وراء أحداث مخيم عين الحلوة) وجاء في تقرير صحيفة ايران ..

نشرت صحيفة الاخبار اللبنانية وثيقةً حول رسائل متبادلة بين سفارة عربية ببيروت وحكومة هذا البلد العربي , وحسب صحيفة الاخبار..

( تكشف هذه الرسائل أن الولايات المتحدة خططت منذ سنوات لتفجير الأوضاع بمخيم عين الحلوة لدفع لبنان لإغلاقه)

وحسب هذه الوثيقة يبدو ان وفداعسكريا امريكيا رفيع المستوى زار لبنان عام 2018 واجرى دراسة ميدانية حول موقع مخيم عين الحلوة والاوضاع الداخلية فيه وجمَعَ معلوماتٍ دقيقة عن المخيم , ومنذ ذلك الحين دخل المخيم بمرحلة اضطراباتٍ واجواءِ توتر وحتى اشتباكاتٍ من حين لاخر.

4- سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( الضائعون في متاهات حقوق الإنسان بمفهومها الغربي)..

حددت الحكومة الاسترالية منتصف شهر اكتوبر المقبل لاجراء استفتاءا عاما حول تعديل دستوري يعترف بحقوق السكان الاصليين باستراليا . ان استراليا تحاول الايحاء للعالم بانها تحترم حقوق الانسان ..ولكن

( هذا التعديل الدستوري يحدد حرية راي السكان الاصليين بالقضايا التي ترتبط بهم فحسب, وليس من حقهم التصويت بالقضايا والسياسات العامة )

وبعبارة اخرى ستسمح استراليا بموجبه للسكان الاصليين وبعد عقود من الاضطهاد العنصري بابداء رأيهم بقضايا ترتبط بهم فحسب ولن يكون من حقهم ابداء رايهم او التصويت بشأن اية قضايا وامور سياسية واجتماعية عامة بالبلاد رغم انهم اصحاب الارض الحقيقيين. كما ان التعديل لايتضمن اية بنود لانهاء التمييز العنصري.

5- رسالت ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( الخاسرون الرئيسيون لللاعبين بملعب امريكا)..

تطور العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي لموسكو , اثار مخاوف جدية بواشنطن وببلدان حليفة لها بشرق اسيا وسط قناعة بان هذه العلاقات ستعزز قدرات روسيا باوكرانيا وستغير المعادلات والتوازنات الحالية بشرق اسيا.

( ان تبلور علاقات استراتيجية قوية بين موسكو وبيونغ يانغ قد يدفع امريكا لاعادة النظر في سياساتها الاستراتيجية بشرق اسيا )

وهذا الاحتمال المطروح يثير قلق واسع بين حلفاء امريكا في هذه المنطقة ممن يراهنون على ضمانات امنية امريكية قد تتحول الى ضمانات فارغة بين ليلة وضحاها.

6- جام جم ..

حول اوكرانيا وهجومها المضاد كتبت صحيفة جام جم بمقالها ( تزايد الإنتقادات للهجوم الأوكراني المضاد)..

هناك انتقادات غربية متزايدة للهجوم الاوكراني المضاد بعد مرور اشهر على بدئه من دون تحقيقه لنتائج ملموسة ومؤثرة ميدانيا.

(( الإنتقادات الأمريكية والأوروبية لبطئ الهجوم الأوكراني المضاد وللنتائج المحدودة التي حققها , تعكس احباطا وسأما غربيا متزايدا)

احباط بعد رهانات غربية عريضة على تغيير المعادلات الميدانية باوكرانيا بتزويد كييف بالمزيد من الاسلحة المتطورة.