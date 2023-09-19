برسبوليس والنصر؛ مواجهة من العيار الثقيل

وسيلتقي فريقا برسبوليس والنصر السعودي على ملعب آزادي بدون حضور جماهير كرة القدم في تمام الساعة 21:30 بتوقيت طهران اليوم الثلاثاء.

وكان اخر لقاء بين النصر السعودي وبرسبوليس اخر مرة كانت عام 2018، وحينها فاز الاحمر الطهراني وتأهل الى نهائي كأس اسيا.

برسبوليس الايراني

برسبوليس يشارك في هذه الدورة من ابطال اسيا بكرة القدم وهو حامل لقبي الدوري والكأس في ايران.

وكذلك يحمل لقب كاس السوبر للفضل الماضي، ويملك الان في ملفه 15 لقباً للدوري الايراني.

ويحمل الاحمر الطهراني في ملفه مركز الوصافة للدوري 10 مرات، و7 مرات رفع كأس البلاد بالاضافة الى 5 مرات كأس السوبر.

وفي سجله الاسيوي فقد نال مركز الوصافة مرتين لعامي 2018 و2020، وتواجد فريق برسبوليس لاخر مرة في دوري الابطال عام 2012 وخرج من البطولة في دور الربع النهائي أمام فريق الهلال السعودي.

وشارك في دوري ابطال اسيا 11 مرة، ومن اهم اللاعبين المعروفين دولياً في برسبوليس “عليرضا بيرانوند – مرتضى بورعلي كنجي – محمدحسين كنعاني زادكان”؛ ويشرف على تدريب الفريق اللاعب الدولي السابق يحيى غل محمدي

النصر السعودي

نادي النصر السعودي هو أحد الاندية الثرية جداً في العاصمة الرياض، وتأسس هذا النادي عام 1955 ميلادي أي يعني قبل 67 عاماً؛ وهذه هي المرة السابعة التي يشارك فيها هذا النادي بدوري ابطال اسيا بكرة القدم.

وافضل نتائجه في هذه البطولة يرجع لعامي 2020 و2021، حيث وصل الى مرحلة النصف النهائي؛ وخرج في المرة الاولى على يد برسبوليس وفي الثانية على يد مواطنه الاهلي السعودي من مدينة جدة.

ويعتبر هذا النادي من الاندية السعودية صاحبة الانجازات في الدوري هناك، فقد حمل لقب الدوري السعودي 9 مرات، وحل بمركز الوصيف 7 مرات، ومرتان حمل كأس السوبر، وبالعودة للسنوات القديمة والنمط القديم للدوري السعودي فقد حل مرة واحدة بعنوان الوصيف في عام 1995 م، وهو الان وبفضل نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو خطف كأس الاندية العربية للمرة الاولى في تاريخه.

وحل في الفصل الماضي بالمركز الثاني بعد نادي الاتحاد، ومن اهم اللاعبين الذين يتواجدون معه حالياً هم “كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – اندرسون تاليسكا – اوتاويو ومارسلو بروزوفيج”، ويشرف على تدريبه حالياً البرتغالي “لوييز كاسترو”.

وصول فريق النصر إلى طهران

وكانت بعثة نادي النصر السعودي قد وصلت إلى طهران قبل ظهر الاثنين برفقة نجوم عالم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وإيمريك لابورت، وأليكس ثيس، وأوتافيو، ومارسيلو بروزوفيتش.

واغلب هؤلاء اللاعبين النجوم تطأ اقدامهم لأول مرة الاراضي الايرانية والعاصمة طهران بالذات.

وقد حضر العديد من المشجعين والمعجبين بكريستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمي الى المطار حتى يتمكنوا من رؤية هذا اللاعب عن قرب.

وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال حاشد لحظة وصول بعثة الفريق السعودي إلى طهران الاثنين.

وعلقت لافتات عملاقة على جسور العاصمة طهران تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كتب عليها "أهلا وسهلا".

كما حضر مسؤولون من نادي برسبوليس الحفل الذي أقيم في المطار لاستقبال نادي النصر.

كما حضر عدد من المسؤولين في السفارة السعودية في المطار.

مباراة بدون جماهير

حرمت العقوبة التي صدرت من الاتحاد الآسيوي قبل عامين، الجماهير من مساندة فريقهم برسيبوليس أمام النصر، في المباراة التي تقام على أرضية استاد آزادي الشهير، والذي يتسع لـ 100 ألف مشجع.

وتعود تفاصيل العقوبة على فريق بيرسبوليس، عندما نشر صورة مع تعليق مثير في موقع التواصل الاجتماعي “الإنستغرام” الرسمي عام 2021م قبل مواجهة غوا الهندي،” ليتقدم الاتحاد الهندي لكرة القدم بشكوى رسمية ضد إدارة نادي بيرسبوليس الإيراني؛ ليصدر بعدها الاتحاد الآسيوي عقوبة على بيرسبوليس بالحرمان مباراة واحدة على أرضه بدون جمهور، وذلك في 28/5/2021م وتم إلزامه بلعب مباراة على أرضه بدون جمهور، وبعدها لعب دور الـ 16 خارج أرضه، ودور الثمانية بنظام التجمع، ثم استأنف بيرسبوليس على العقوبة، وصدر قرار في 29-9-2021م برفض الاستئناف وتثبيت العقوبة، وفي نسخة 2022 م لم يشارك الفريق الإيراني في البطولة؛ لتكون مباراة النصر وبيرسبوليس في إيران بدون جمهور تنفيذًا للعقوبة.