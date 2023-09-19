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مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية

مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

دعا مدير قسم الصحافة ووكالات الانباء في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي الى الرد بالمثل على الاميركيين والاشخاص ووسائل الاعلام المعادية بعد الحظر الاميركي ضد وكالتي انباء فارس وتسنيم وقناة برس تي في.

العالم - ايران

وقال ايمان شمسائي في تصريح لوكالة انباء فارس : لقد قلنا منذ زمن بعيد ان الحرب التي يشنها اعداء الجمهورية الاسلامية هي حرب اعلامية ، والان وفي الحرب الهجينة والحرب المعرفية فان المحور هو الاعلام.

واضاف: ان الاعداء عندما علموا بالاشخاص والوسائل الاعلامية التي تجهض الفتن مثل وكالة انباء فارس ووكالة انباء تسنيم وقناة برس تي في ، ففرضوا الحظر عليهم وفي الحقيقة فان هذا الحظر كان انتقاما.

وقال : هذه حرب هجينة ومعرفية تشمل الحرب الثقافية والاعلامية والروائية، وان العدو سوف يفرض الحظر على أي وسيلة اعلامية تقول الحقيقة للشعب الايراني وتكشف لهم دسائس الاعداء.

واكد بان هذا الحظر يوقظ الضمائر النائمة، وقال: ان عدونا يعتبر حرق القرآن الكريم والاساءة الى مقدسات ملياري مسلم حرية تعبير ، لكنه يحظر وسائل اعلامنا لتبيينها الحقائق.

ودعا شمسائي الى الرد بالمثل وتقييد عمل وسائل الاعلام التابعة للدول التي تفرض الحظر على وسائل الاعلام الايرانية.

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مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية

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