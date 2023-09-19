الرئيس التونسي يحذر من تحركات صهيونية في العالم + فيديو

العالم - تونس

وفي اجتماع مساء أمس الاثنين، عقده مع عدد من وزرائه، تطرق الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تحركات الصهيونية العالمية المتغلغلة في كل مكان مؤكدا على قوله السابق خلال حملته الانتخابية بأن "التطبيع خيانة عظمى".

وأشار سعيد خلال إجتماعه الى العاصفة دانيال التي تسببت في أكبر كارثة طبيعية تشهدها ليبيا منذ 40 عاما، وقال: "ألم يتساءلوا عن التسمية، فدانيال هو نبي عبري، ووقع عليه الاختيار لتسمية الإعصار، لأن الحركة الصهيونية تغلغلت في العقل والتفكير. من أبراهام إلى دانيال واضحة جدا".

وذلك في إشارة إلى اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.