هل يمهد تبادل طهران وواشنطن للسجناء للعودة لمفاوضات رفع الحظر؟

العالم - خاص العالم

واوضح هادي افقهي في حوار خاص لقناة العالم ان الامريكي يواجه ضائقة دولية خاصة بعد الحرب الاوكرانية التي سببت له ولحلفاءه مشاكل ومتاعب وربما اردوا بهذا الطريق تحقيق بعض المكاسب على مستوى السياسة الدولية والخارجية وقد استغلت ايران هذه الفرصة، ومذكرا انه قد اطلقت ايران سراح عدد من الجواسيس الامريكيين من اصل ايراني في ابان حكم رؤساء امريكا السابقين اوباما وترامب.

اما فيما يتعلق بالارصدة الايرانية المجمدة فقد اشار افقهي الى ان وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان منذ ان بدء المفاوضات بعد وصول الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي للرئاسة، طالب بانه اثباتا لحسن نية امريكا فيجب الافراج عن بعض الارصدة المجمدة وذكر بالاسم كوريا الجنوبية وذلك قبل حوالي سنتين ونصف عند بداية المفاوضات التي توقفت بسبب التعنت الامريكي والتملص من تعهداته لذلك فقد كان ذلك الاتفاق فرصة اولى واختبار للنوايا الامريكية وربما تؤشر للرجوع لطاولة المفاوضات اذا كانت امريكا جادة وراغبة في ذلك فان ايران مستعدة للرجوع لطاولة المفاوضات لحل اساس المشكلة وهو الملف النووي وليس تحرير الاموال الايرانية المجمدة او تبادل السجناء.

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