الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

هل يمهد تبادل طهران وواشنطن للسجناء للعودة لمفاوضات رفع الحظر؟

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال الدبلوماسي الايراني السابق هادي افقهي ان الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الذي شمل تبادل سجناء واطلاق اموال ايرانية مجمدة في كوريا الجنوبية في عملية تمت بوساطة عمانية قطرية انه جاء نتيجة مفاوضات صعبة كما عبر عنها الجانب الامريكي.

العالم - خاص العالم

واوضح هادي افقهي في حوار خاص لقناة العالم ان الامريكي يواجه ضائقة دولية خاصة بعد الحرب الاوكرانية التي سببت له ولحلفاءه مشاكل ومتاعب وربما اردوا بهذا الطريق تحقيق بعض المكاسب على مستوى السياسة الدولية والخارجية وقد استغلت ايران هذه الفرصة، ومذكرا انه قد اطلقت ايران سراح عدد من الجواسيس الامريكيين من اصل ايراني في ابان حكم رؤساء امريكا السابقين اوباما وترامب.

اما فيما يتعلق بالارصدة الايرانية المجمدة فقد اشار افقهي الى ان وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان منذ ان بدء المفاوضات بعد وصول الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي للرئاسة، طالب بانه اثباتا لحسن نية امريكا فيجب الافراج عن بعض الارصدة المجمدة وذكر بالاسم كوريا الجنوبية وذلك قبل حوالي سنتين ونصف عند بداية المفاوضات التي توقفت بسبب التعنت الامريكي والتملص من تعهداته لذلك فقد كان ذلك الاتفاق فرصة اولى واختبار للنوايا الامريكية وربما تؤشر للرجوع لطاولة المفاوضات اذا كانت امريكا جادة وراغبة في ذلك فان ايران مستعدة للرجوع لطاولة المفاوضات لحل اساس المشكلة وهو الملف النووي وليس تحرير الاموال الايرانية المجمدة او تبادل السجناء.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

امريكا ومجموعة افتعال الأزمات بالعالم

ما دلالة صفقة تبادل السجناء والافراج عن الاموال الإيرانية مع امريكا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تظاهرات في درنة المنكوبة تطالب برحيل سلطات شرق ليبيا

أذربيجان تطلق عملية عسكرية في قره باغ

بالفيديو.. هل يمهد تبادل طهران وواشنطن للسجناء للعودة لمفاوضات رفع الحظر؟

تحالف الفتح: ارسال الاموال للاقليم بدون استلام الايرادات امر غير صحيح

شاهد: درنة بعد الإعصار.. مدينة تحت الماء

سفير ايران لدى بغداد في تصريح للعالم :  نتابع مسألة نزع سلاح الجماعات المسلحة علی ضوء الاتفاق الامني مع العراق