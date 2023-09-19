الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

تظاهرات في درنة المنكوبة تطالب برحيل سلطات شرق ليبيا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

تظاهر أهالي مدينة درنة المنكوبة ضد سلطات الشرق الليبي، وحملوها المسؤولية عن كارثة الفيضانات.

العالم - ليبيا

المئات من سكان مدينة درنة في حي الصحابة وهو أحد الأحياء الأكثر تضررا من الفيضانات، تظاهروا للتعبير عن غضبهم من سلطات شرق ليبيا ومناهضتهم لها، وتضامنا مع ضحايا الكارثة التي أودت بحياة الآلاف.

وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين منهم رئيس البرلمان 'عقيلة صالح' خلال التظاهرة أمام مسجد الصحابة الذي يعد أحد معالم درنة. وهتف المحتجون مطالبين برحيل صالح وبتحقيق الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة.

وكان صالح قد سعى الأسبوع الماضي إلى عدم تحميل سلطات شرق ليبيا المسؤولية، ووصف الفيضان بأنه 'كارثة طبيعية' لم يسبق لها مثيل، وقال إنه ينبغي عدم التركيز الآن على ما كان يمكن القيام به.

وطالب بيان أهالي درنة النائب العام الليبي بالإسراع في التحقيق بالكارثة ومحاسبة المقصرين والبدء بعملية إعادة إعمار المدينة، وتعويض المتضررين.

وأضرم متظاهرون النار في منزل عميد بلدية درنة الليبية عبد المنعم الغيثي بعد اتهامات بالفساد، وإهمال تسبب بعدم إجراء الصيانة اللازمة للسدود المنهارة التي ادت الى الكارثة.

وفي مدينة تاجوراء شرقى العاصمة طرابلس نظمت تظاهرة تضامنا مع اهالي درنة.

وجاء في بيان اهالي تاجوراء:"نعلن مساندة أهالي درنة في مطالبهم المحقة والعادلة وندعوا کافة مؤسسات الدولة بالقيام بواجبها بعيداً عن تصفية حساب واذکاء نعرات والهروب من مسؤوليات واحترام هبة الشعب الليبي وفزعته بکافة ربوعه وبمختلف مکوناته".

ويمثل احتجاج درنة أول تظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة على إثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.

إلى ذلك، حذرت وكالات أممية من تفشي الأمراض والأوبئة في مدينة درنة إثر تعرضها للفيضانات والسيول الكارثية. وقالت إنّ المتضررين الذين بات ثلاثون ألفاً منهم بلا مأوى هم بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية، في ظل تزايد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية.

روابط ذات صلة

شاهد: درنة بعد الإعصار.. مدينة تحت الماء

الهلال الأحمر الليبي ينفي "مقتل 11.300 شخص" في فيضانات درنة

شاهد.. خطر جديد يهدد ليبيا المنكوبة إثر الإعصار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللواء سلامي: الأميركيون اعترفوا بأنهم على وشك الزوال

وزير الدفاع الروسي يزور إيران اليوم الثلاثاء

قائد الجيش اللبناني يعلن عن موقف مفاجئ من ملف الرئاسة

شاهد بالفيديو.. تظاهرات في درنة المنكوبة تطالب برحيل سلطات شرق ليبيا

أذربيجان تطلق عملية عسكرية في قره باغ

بالفيديو.. هل يمهد تبادل طهران وواشنطن للسجناء للعودة لمفاوضات رفع الحظر؟