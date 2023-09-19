الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بدعوة من نظيره الصيني..

الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل

الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

يقوم الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس المقبل، بزيارة الى الصين تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأفادت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، بأنّ الرئيس الأسد سيبدأ يوم الخميس المقبل زيارة إلى الصين و سيعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية – صينية.

وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد في مدينتي خانجو وبكين، ويرافقه في الزيارة وفد سياسي واقتصادي.

وفي وقتٍ سابق، خلال لقاء جمع الأسد بالمبعوث الصيني الخاص تشاي جون في دمشق، أشاد الرئيس السوري بالدور الصيني على مستوى العالم "الذي يتصاعد بصورة هادئة ومتوازنة"، بحسب وصفه.

وأكد الأسد أن سوريا لا تنسى وقوف الصين إلى جانبها خلال الحرب من أجل الدفاع عن السيادة السورية وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تُقدر كل ما قدمته بكين من مساعدات خلال فترة الزلزال.

من جانبه، نقل المبعوث الخاص إلى الأسد حرص نظيره الصيني على تحقيق نتائج أكبر في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن الصين تنظر إلى العلاقات بسوريا من منظور استراتيجي، وضمن رؤية شاملة للمنطقة.

روابط ذات صلة

اقتراح ايراني مهم لتسوية الخلافات بين سوريا وتركيا+فيديو

دمشق تطالب برفع الحصار وإقامة نظام اقتصادي دولي جديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أول بيان من وزارة الدفاع الأرمينية بعد إعلان باكو شن عملية عسكرية في قره باغ

شاهد بالفيديو.. الفلسطينية آیة الخطيب تودع عائلتها لتبدأ 4 سنوات من الأسر

العراق يعتزم استدعاء سفير أنقرة على خلفية هجمات تركية في إقليم كردستان

الرئيس التونسي يحذر من تحركات صهيونية في العالم + فيديو

ماذا قال مدرب 'برسبوليس' حول 'رونالدو' ومباراة اليوم مع 'النصر'؟

بدعوة من نظيره الصيني.. الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل