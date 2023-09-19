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العراق يعتزم استدعاء سفير أنقرة على خلفية هجمات تركية في إقليم كردستان

العراق يعتزم استدعاء سفير أنقرة على خلفية هجمات تركية في إقليم كردستان
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

دانت الرئاسة العراقية "العدوان التركي المتكرر"، وذلك غداة هجوم بطائرة مسيّرة في محافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان، أسفر عن مقتل 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، مضيفةً أنها تعتزم استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج على خلفية الهجمات التركية.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة العراقية: "يوماً بعد آخر، تتصاعد الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية، وتحديداً في إقليم كردستان، ومن دون مسوغ عسكري أو أمني. لقد بادرنا اليوم إلى استدعاء الوزارات الأمنية العراقية المختصة للاستماع منها لتقرير مفصل، وكذلك سنجري اتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج موجه إلى الرئاسة التركية".

وتابع البيان أنّ "شن هجمات عسكرية متتابعة تطال المدن والمدنيين، فضلاً عن العسكريين، يعدّ أمراً يرفضه القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وخصوصاً إذا كان العدوان بأسلحة لا تستخدم إلا للحروب المفتوحة، كالطائرات المسيرة التي أصبحت وسيلة معتادة للعدوان التركي على الأراضي العراقية، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار الذي ينعم بيه العراق اليوم، والذي لم يشهده منذ عام 2003".

وذكر بيان صدر اليوم الثلاثاء عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أنّ "طائرة مسيرة قامت بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار عربت يوم الاثنين المصادف 18 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 17:00".

واعتبر أن "هذا العدوان يشكل انتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه"، مضيفاً أن العراق "يحتفظ بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".

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