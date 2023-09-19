تشكيلة محتملة لـ'برسبوليس' و'النصر' في مباراة اليوم

العالم- ايران

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر وبرسبوليس، على ميدان ملعب "آزادي" في العاصمة الإيرانية طهران.

اخر الاستعدادات في ملعب ازادي في طهران

اخر الاستعدادات في ملعب ازادي في طهران

موعد مباراة النصر ضد برسبوليس

وستكون المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين. والسابعة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس. وأما بتوقيت الإمارات وعمان فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

التشكيلة المحتملة لبرسبوليس ضد النصر

من المحتمل أن يلعب المدرب الايراني يحيى جول محمدي، المباراة أمام نظيره السعودي النصر بهذه التشكيلة: علی رضا بیرانوند ومحمد حسين كنعاني زادگان ومرتضى پورعلي گنجي وعلی نعمتي ودانیال اسماعیلي فر ومیلاد سرلك ومسعود ریكي وسعید صادقي ومهدي ترابي ووحید امیري ومحمد عمري.

التشكيلة المحتملة للنصر ضد برسبوليس

ومن المحتمل أن يلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام نظيره الإيراني برسبوليس، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، كما يلي: نواف العقيدي وسلطان الغنام، علي العوجامي، إيميرك لابورتي، تيليس وأوتافيو، بروزوفيتش، عبد الله الخيبري وكريستيانو رونالدو، وعبد الرحمن غريب، وساديو ماني.

وسيبث أحداث المواجهة بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، على شبكة (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة لأحداث منافسات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

كما سيبث القناة الايرانية الثالثة (شبكه 3) هذه المباراة.

وجاء تردد قناة (SSC SPORT Extra 2 TV Channel Live)، على القمر الصناعي (عرب سات) 12418، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي.