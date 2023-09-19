رئيسي يؤكد على تسريع التنفيذ الكامل للاتفاقات بين إيران وكازاخستان

العالم- ايران

وأشار إبراهيم رئيسي خلال لقائه نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، يوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى اللقاءات والاتفاقات الجيدة بين رئيسي البلدين في العام الماضي، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لتسريع التنفيذ الكامل للاتفاقيات المبرمة وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

واعتبر جوار البلدين عبر بحر قزوين والعضوية في منظمة شنغهاي أرضية مناسبة لتطوير العلاقات بين البلدين وقال: زيادة تبادل السلع بين إيران وكازاخستان سواء عن طريق البحر أو بالسكك الحديدية، هو في مصلحة البلدين ودول المنطقة، وينبغي اتخاذ خطوات أكثر فعالية لتسريع تحقيق هذا الهدف.

من جانبه أشار رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى القدرات الهائلة للبلدين، واعتبر إيران شريكا استراتيجيا وصديقا حميما لكازاخستان، ورحب بزيادة تبادل السلع بين البلدين.

وأشار إلى قدرات الترانزيت المناسبة جدا التي تتمتع بها إيران، وأعلن اهتمام بلاده بتسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

وكان رئيسي قد التقى في نيويورك، رئيس قرغيزستان "صدر جباروف" حيث اكد رئيسي على سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تطوير العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة مثل قيرغيزستان وقال: للاسف، على الرغم من رغبات حكومتي إيران وقرغيزستان، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لم تتوسع بعد وفقا للإمكانيات الحالية للبلدين.

وأكد رئيسي أهمية التحرك السريع لإزالة العوائق أمام تطوير العلاقات بين البلدين، واعتبر تأخر انعقاد اللجنة المشتركة بين إيران وقرغيزستان أحدى هذه العقبات وطالب بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

كما أشار آية الله رئيسي إلى التقدم العلمي الملحوظ الذي حققه الشباب الإيراني رغم العقوبات الظالمة، واقترح على رئيس قيرغيزستان اطالة فترة زيارته إلى طهران حتى يتمكن من تفقد واحات العلوم والتكنولوجيا في إيران والتعرف على إنجازات الشباب الإيراني.

وأضاف، ان إيران مستعدة للتشارك في هذه الإنجازات مع دولة قيرغيزستان الصديقة.

من جانبه هنأ رئيس قيرغيزستان "صدر جباروف" ايران لعضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي، واعتبر هذه العضوية وزيادة التعاون الناتجة عنها لصالح البلدين والمنطقة.

واشار إلى أن البلدين لديهما قدرات جيدة للغاية لتطوير العلاقات، وأعرب عن أسفه لعدم توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وبيشكك وقال: من خلال استكمال الممر بين الصين وآسيا الوسطى وإيران وكذلك تطوير ارضية الاتصالات السككية لدول آسيا الوسطى مع مناطق مثل بندرعباس في إيران يمكن توسيع التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما رحب جباروف باقتراح رئيسي بشأن تبادل القدرات العلمية الإيرانية وطالب بتعزيز التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية.