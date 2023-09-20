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وزير الخارجية الايراني : نعتبر قره باغ جزءا من جمهورية أذربيجان

وزير الخارجية الايراني : نعتبر قره باغ جزءا من جمهورية أذربيجان
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الايراني خلال لقائه نظيره الأرميني في نيويورك: نحن نعتبر قره باغ جزءا من جمهورية أذربيجان، ولكن يجب حل الخلافات عبر القنوات السياسية والحوار.

العالم - إیران

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يحضر اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نظيره وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان في مقر إقامته على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد هذا اللقاء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لنيويورك، وبالتزامن مع العمليات العسكرية الأخيرة في منطقة قره باغ.

يذكر أن أذربيجان أعلنت يوم الثلاثاء انطلاق عملية عسكرية "لمحاربة الإرهاب" في منطقة قره باغ التي تسيطر عليها قوات أرمنية تابعة لجمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا.
بدوره

اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، عن قلقه من احتدام المواجهات في منطقة قره باغ؛ داعيا طرفي النزاع الى الوفاء ببنود اتفاق وقف اطلاق النار وتسوية القضايا عن طريق الحوار.

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