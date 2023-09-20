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انقلاب الصورة..

افتعال أعمال الشغب في ايران وصمة عار الغرب

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

سنة مرّت على وصمة عار الغرب بافتعال اعمال الشغب في ايران..

التحريض مستمر والاضاليل والاكاذيب الاعلامية عادت..

مؤامرة تفكيك الدولة والشعب سقطت ومعها اوهام الاعداء..

ايران اليوم أقوى قيادة وشعباً ومنعتها الوطنية اكثر متانة..

سنة مرّت على الحرب المركبة التي شنت على ايران والتي حاولت ضرب الاستقرار وزعزعة الامن فيها من الداخل، وضرب النظام من الداخل وزرع الفوضى وكل ما يحقق طموحات اعداء ايران، لكن ايران كانت قوية بما فيه الكفاية ونزعت كل هذا الفتيل وافشلت مخططات الدول واجهزة الاستخبارات الاجنبية.

سنة مرّت والهدوء التام كان هو المخيم على كل انحاء ايران في الذكرى السنوية الاولى لاعمال الشغب التي استهدفت ايران.

ابرز المواضيع يناقشها برنامج "انقلاب الصورة" تابعوها في سياق الفيديو المرفق..

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انقلاب الصورة.. افتعال أعمال الشغب في ايران وصمة عار الغرب