الرئيس التونسي يعتبر التطبيع مع 'اسرائيل' خيانة عظمی

العالم - مراسلون

بشكل مباشر ودون مواربة هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد ما وصفه بتغلغل الحركة الصهيونية العالمية متهما اياها بضرب كل نظام وطني.

سعيد حمل خلال اجتماعين وزاريين متتاليين مسؤولية ما يطال السلطات التونسية من تشويه وما يحصل من ازمات إلى مراكز نفوذ صهيونية تتحرك عبر تمويل عملاء لها حسب قوله.

وبينما يبدو أن سعيد يحسم بشكل نهائي موقفه من التطبيع بتجديد اعتباره خيانة عظمى قالت أحزاب مساندة له إن سلطات 25 جويلية اختارت بوضوح إنهاء مخاوف حليفتها الجزائر بشأن إمكانية جر قرطاج نحو مربع التطبيع.

وقال الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية، محمود بن مبروك لقناة العالم:"مسار 25 جويلية رفض التطبيع مع الکيان الصهيوني ورفض التدخل الاجنبي بصورة عامة انها ليست مسألة جديدة وتونس متکئة علی قدراتها الذاتية واصدقاءها والحلف الجزائري وحلف الشرق".

في وضع يتسم بالهشاشة على مختلف المستويات في تونس، توقع محللون ان تعمل الدوائر الصهيونية على تحريك اذرعها عبر حملات إعلامية أو ضغوطات رداً علی تصريحات الرئيس قيس سعيد.

وقال المحلل السياسي بولبابة سالم لقناة العالم:"هناک ضغوطات اعلامية وانتقادات لتونس حول الوضع في البلاد، فهناک لوبي صهيوني کامل يسعی عبر المؤسسات والجمعيات والمنظمات وعبر الاقتصاد وبعض الوکلاء يعملون لتشويه صورة تونس".

ستكون ردود الافعال التالية لتصريحات الرئيس منطلقاً لعملية فرز مكشوفة للساحتين السياسية والمدنية في تونس.

يبدو قيس سعيد الان متحرراً من أية ارتباطات أو ضغوط أکثر من أي وقت مضی بل لعله في مواجهة هذه الضغوط بالفعل دون حسبان ما قد ينجر عن هذه المواجهة من نتائج.