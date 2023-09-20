حماس تزف شهيدي جنين وأريحا: دماؤهم مشاعل ثورة مستمرة

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام زفت الحركة أيضاً الشهيد البطل ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عامًا)، الذي ارتقى صباح اليوم بنيران قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأكدت أن دماء الشهداء والتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني الصابر المرابط، ستكون مشاعل ثورة مستمرة في وجه الاحتلال على طريق النصر والتحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وباستشهاد الشابين ضرغام الأخرس وعطا موسى ترتفع حصيلة الشهداء منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم، إلى 6، بينهم 4 شهداء في جنين، وشهيد في كل من أريحا وقطاع غزة.

ومساء أمس الثلاثاء، زفت حركة حماس شهداء جنين الأبطال، الذين ارتقوا دفاعاً عن شعبهم ومقدساتهم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "اليوم يرسم الشباب الثائر في غزة مع مقاتلي جنين والمرابطين في القدس لوحة وحدة حقيقية للنضال الفلسطيني في كل الساحات دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى".

وشدد قاسم أن كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته لن تمر دون عقاب، مؤكداً أنها لن تكسر إرادته وصلابته، مؤكداً أنه سيواصل قتاله حتى طرد المحتل من كل الأرض الفلسطينية.

وبعث بالتحية إلى مقاتلي كتائب القسام الذين فجروا عبوات شديدة الانفجار في آليات جيش الاحتلال المتوغلة في جنين، وإلى كل مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية الذين تصدوا لتوغل جيش العدو الصهيوني في جنين.