كتائب القسام تنعى مقاتليها في جنين محمود السعدي ومحمود عرعراوي

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام نعت القسام، في بيان لها، الشهيدين القساميين المجاهدين، محمود علي السعدي، ومحمود خالد العرعراوي، وقالت إنهما ارتقيا بعد اشتباكٍ مسلح خاضوه مع إخوانهم المجاهدين من مختلف الفصائل في جنين أمس.

وأكدت أنهم أساؤوا في اشتباكهم وجه قوات الاحتلال الخاصة وأذاقوها بأس جنين الشديد، حين حاولت التسلل ليل أمس الثلاثاء إلى مخيم العزة والصمود فاكتشفها المجاهدون وأمطروها بصلياتٍ كثيفة من الرصاص، وفجروا عدداً من آليات العدو بعبوات الموت، موقعين في صفوفهم إصاباتٍ محققة.

وفي ذات البيان، نعت كتائب القسام "رفاق الدم والسلاح"، الذين ارتقوا خلال صد العدوان الشهيدين البطلين عطا موسى ورأفت خمايسة، مؤكدة أن مخيم جنين سيبقى عصياًّ على المحتل ولن يتمكن العدو من كسره.

من جهتها، نعت حركة حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم وأحرار الأمة العربية والإسلامية الشهداء، وقالت إن دماء الشهداء والتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني الصابر المرابط، ستكون مشاعل ثورة مستمرة في وجه الاحتلال على طريق النصر والتحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأعلنت كتائب القسام في جنين، مساء أمس الثلاثاء، أنّ مقاوميها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين واشتبكوا بشكلٍ مباشر معهم بالبنادق الرشاشة، وفجّروا عبوات ناسفة شديدة الانفجار، موقعين عددًا من الاصابات في صفوف قوات الاحتلال المتوغلة في المخيم.

وقالت الكتائب إن مجاهديها استهدفوا أيضاً جرافة لجيش الاحتلال المقتحم لمخيم جنين بعبوة ناسفة شديدة الانفجار موقعين إصابات مؤكدة.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم، إلى 6، بينهم 4 شهداء في جنين، وشهيد في كل من أريحا وقطاع غزة.