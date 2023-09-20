شاهد.. عودة وفد صنعاء من الرياض بعد مفاوضات ايجابية

العالم - اليمن

بعد جولة مفاوضات امتدت خمسة أيام مع الجانب السعودي في الرياض بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء العدوان على اليمن، الوفد اليمني المفاوض يعود الى صنعاء برفقة الوسيط العماني للتشاور وسط التأكيد على ان اجواء من التفاؤل سادت هذه الجولة.

رئيس الوفد محمد عبد السلام قال في تغريدة ان الوفد ناقش في الرياض بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة. وتابع ان النتيجة سيتم رفعها للقيادة للتشاور بما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني الشعب اليمني بما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام.

عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم قال إن جولة المفاوضات اتسمت بالجدية والإيجابية. وأضاف أن جوّاً من التفاؤل ساد المفاوضات بخصوص تجاوز التعثر والعقد في الملفات الإنسانية وصرف المرتبات والمعالجات الإنسانية ذات الأولوية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني من جراء العدوان والحصار.

وبانتظار جولة جديدة تبدأ قريباً لمتابعة المحادثات اعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان ترحيبها بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

من جهته قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بعد اجتماعه مع وفد صنعاء ان بلاده حريصة على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس الى طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.

وبحسب رويترز قال مصدران إن بعض التقدم أحرز بشأن النقاط الشائكة الرئيسية بما في ذلك الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد وآلية دفع أجور الموظفين العموميين.

وتأتي المفاوضات في إطار استكمال سلسلة اللقاءات والمفاوضات التي جرت في مسقط وصنعاء والرياض حول اموال البنك المركزي اليمني وفتح المطارات والموانئ والافراج عن جميع المعتقلين والاسرى وخروج القوات الاجنبية واعادة الاعمار وصولا الى الحل الشامل.

وجاءت زيارة الوفد اليمني الى الرياض بعد ثماني سنوات من الحرب والحصار ورفض الاعتراف بحكومة صنعاء والتفاوض المباشر معها في خطوة ترجمت على انها اعتراف سعودي بشرعية حكومة الانقاذ الوطني.