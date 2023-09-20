ارتفاع عدد شهداء جنين وأريحا الی 5 إثر اقتحام اسرائيلي

العالم - فلسطين

انتهاك مقدسات الفلسطينيين ودمائهم مستمر على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، جديدها المتجدد، اقتحام مناطق ومخيمات في الضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف واستهداف مباشر للمواطنين بالرصاص الحي، وعمليات دهم وتفتيش.

مخيم جنين كان على موعد مع اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال، واشتباكات، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، اخرهم استشهاد المقاوم عطا ياسر عطا موسى من قرية مركة جنوب جنين، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد كل من محمود علي نافع السعدي، ومحمود خالد عرعراوي، ورأفت عمر خمايسة، مشيرة الى ان بعض الجرحى في حالة حرجة إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم ومحاصرة منزلين، وقصفهما بعدة صواريخ، ومنع مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين، ومواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجاً للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.

ونعت الفصائل الفلسطينية الشهداء مؤكدة أن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من غطرسة الاحتلال، وأن الشعب مستمر بنضاله مهما كثرت التضحيات وأعلنت الإضراب الشامل في مدينة جنين ومخيمها، اليوم حداداً على أرواح الشهداء.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم عقبة جبر في أريحا، وأطلقت النار بكثافة صوب المواطنين، ما تسبب باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال. كما شنت قوات الاحتلال، حملة مداهمات وتفتيش للمنازل خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بأريحا.

واستشهد الشاب ضرغام الأخرس بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على المخيم. وانطلق موكب تشييع الشهيد ضرغام الأخرس من مستشفى أريحا الحكومي نحو مسقط رأسه في مخيم عقبة جبر.

وصباح اليوم اقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال.

هذا وانطلقت مسيرات من عدّة مناطق في الضفة الغربية إسناداً للاقصى ووالضفة والقطاع. في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء حملة مداهمات في قرى وبلدات الضفة، تخللها اقتحام للمنازل وتنكيل بالمواطنين.