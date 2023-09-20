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حاكم إقليم دارفور يحذر من سيناريوهات تقسيم السودان

حاكم إقليم دارفور يحذر من سيناريوهات تقسيم السودان
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

حذر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، من سيناريوهات تقسيم السودان، كاشفا عن اتجاه لإعادة صياغة التفاوض بين الجيش وقوات الدعم السريع كحكومتين.

العالم- السودان

وقال مناوي في منشور عبر منصة X: "نستشعر خطر التشظي يوما بعد يوم، إذ يتبين من خلال مؤشرات دولية تنشط في ملف السودان، أن هناك اتجاها لإعادة صياغة التفاوض، ذلك بأن يتفاوض (الجيش والدعم السريع) كحكومات وليس كقادة جيوش".

وأضاف: "ليس بعيدا عن ذلك حكومة ثالثة في جنوب كردفان بقيادة الحلو، والكرة لا تزال في ملعب السودانيين".

يذكر أن الاشتباكات في السودان اندلعت في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو في مدن عدة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها.

وحصد النزاع نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.

واضطر أكثر من 7 ملايين شخص من سكان البلاد المقدّر عددهم بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

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