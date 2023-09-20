كشف لغز مقتل الدبلوماسي العماني في مصر ووفاة شقيقته! 

العالم- سلطنة عمان

وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية إنه بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف شقته السكنية بالمهندسين وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم بالإضافة إلى بعثرة محتويات الشقة، مما يدل على وجود عملية سرقة.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، حيث نجح فريق البحث في تحديد هوية مرتكبا الجريمة وهما عاملة نظافة وسائق مقيمان بشبين القناطر.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأفصحت الأولى عن علاقتها بالمجني عليه، حيث إنها تعمل لديه، واعترفت أنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني، والذي أوصلها للشقة السكنية محل إقامة المجني عليه، وحال تواجدها رفقة المجني تعدت عليه بآلة حادة "سكين"، وأصابته بعدة طعنات، أدت لمفارقته الحياة.

وقالت المتهمة في اعترافاتها إنها قامت بالاستيلاء على 14 هاتفاً محمولاً من ماركات مختلفة بالإضافة إلى 7 ساعات ماركات مختلفة، وكاميرا، كما استولت على خزانة حديدية ومبالغ مالية.

وبمواجهة المتهم الثاني، الشريك في الجريمة، أقر باعترافات شريكته وأفاد بإخفائه المسروقات، واستعانته بأحد الأشخاص لتغيير العملات الأجنبية التي استوليا عليها من شقة المجني عليه، وهي العملات التي تم الوصول إليها بإلقاء القبض على تاجر العملة الذي لجأ إليه المتهم.

وعمل هود بن سيف العلوي مستشاراً إعلامياً لدى سفارة بلاده في مصر عام 2019، فيما تولى منصب المدير العام المساعد للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام العمانية، وكان من الوجوه الإعلامية الخليجية المميزة، ولعب دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين عمان ومصر.

يشار إلى أن سفارة سلطنة عمان في القاهرة كانت أعلنت، الاثنين، أنها تتابع مع السلطات المصرية ملابسات مقتل مواطن عماني في القاهرة.

وجاء في بيان للسفارة على منصة "أكس": "ببالغ الأسف والحزن، تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر، وعلى أثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".

وقد عثرت عليه السلطات المحلية مُضرجا بدمائه بمنزله الكائن في منطقة المهندسين وسط العاصمة.

وفاة شقيقة هود العلوي بعد أيام من اغتياله

في السياق أعلنت صحيفة "الرؤية" العمانية وفاة شقيقة هود العلوي، الدبلوماسي العماني السابق والملحق الإعلامي بسفارة سلطنة عمان في القاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من اغتياله في شقته بالعاصمة المصرية.

وأكد أقارب العلوي وفاة شقيقته فجر امس الثلاثاء نتيجة سكتة قلبية بعد أن علمت بمقتل شقيقها بطريقة مروعة في القاهرة.

وتستمر التحقيقات في القضية للكشف عن ملابسات الجريمة والقبض على المسؤولين عنها، بهدف تحقيق العدالة وتقديمهم للمحاكمة.