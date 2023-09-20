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الرئيس الإيراني يلتقي بحاخامات معارضين للصهيونية في نيويورك

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس الإيراني خلال زيارته مقر الأمم المتحدة في أمريكا بعدد من حاخامات يهودية من جماعة (نيتوراء كارتا إنترناشونال) المعارضة للصهيونية العالمية.

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