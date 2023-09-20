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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الرئيس الإيراني يلتقي بحاخامات معارضين للصهيونية في نيويورك
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//media.alalam.ir/uploads/org/2023/09/20/169522472226020900.mp4
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الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش
التقى الرئيس الإيراني خلال زيارته مقر الأمم المتحدة في أمريكا بعدد من حاخامات يهودية من جماعة (نيتوراء كارتا إنترناشونال) المعارضة للصهيونية العالمية.
تصنيف :
إیران
الاحتلال
كلمات دليلية :
زيارة رئيسي لنيويورك
اجتماع رئيسي مع الحاخامات
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.