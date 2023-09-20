هكذا فرضت صنعاء معادلتها عسكرياً وتفاوضياً.. تطور لافت يشهده الملف اليمني

محادثات وصفها الجانبان اليمني والسعودي بالإيجابية، كونها تركزت على الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف في جولات تفاوض سابقة.

المعلومات من أروقة هذه الجولات التفاوضية بين صنعاء والرياض، تكشف عن إحراز تقدم حول النقاط الشائكة بشأن آلية صرف مرتبات الموظفين، ومعالجة ملفات إنسانية أخرى منها رفع الحظر كلياً عن المطارات والموانيء، وفتح الممرات بين المحافظات، وإطلاق الأسرى، إلى جانب ما يتعلق بخروج القوات الأجنبية وجهود إعادة الإعمار.

ووفق المؤشرات فإن ثمة تقارباً في وجهات النظر بين الأطراف بشأن تفاصيل الملفين الإنساني والاقتصادي، لكن النقاشات جارية أيضاً بهدف التوصل إلى خارطة طريق أوسع لإرساء السلام وإنهاء الحرب في اليمن، وفق حل عادل ومستدام يقود إلى عملية سياسية شاملة.. عملية تتصدر مطالب صنعاء التي تجدد تأكيدها أن السلام خيارها الأول.

وافاد مراسل العالم في صنعاء، بان ملفات عديدة إذن على طاولة المحادثات الجارية بين صنعاء والرياض قد تحتاج عدة جولات تفاوضية أخرى، لكن تبرز على قائمة تحديات هذه المحادثات التوصل لتفاهمات بشأن الضمانات اللازمة لتنفيذ آليات الاتفاقات المحتملة.