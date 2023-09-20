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فيديو مؤثر/ امرأة ليبية تنبش عن جثث عائلتها تحت الركام

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

في مشهد تدمع له العين، ظهرت سيّدة ليبية وهي تبحث عن جثث أفراد عائلتها تحت ركام منزلها المنهار، بعدما تيقنت وتأكدت من وفاتهم جميعا جراء الفيضانات القوية التي ضربت مدينة درنة والمناطق المجاورة لها.

العالم- ليبيا

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت السيّدة وهي تبكي وتشكي عجزها عن إزالة الركام وأكوام الحجارة لاستخراج جثث 7 أفراد من عائلتها المدفونين تحت أنقاض البيت المنهار، وكانت تنادي “يا عويلتي وينكم”، على أمل أن يأتيها صوت من تحت الجدران المدمرة.

وكانت المرأة تزيل الحجارة تلو الأخرى وأقصى طموحها هو إخراج جثة واحدة فقط، وقد عبّرت عن ذلك وهي تبكي بحرقة “يا ريت أقدر أشيل هذا الركام بيدي وأحوله واستخرج جثة واحدة فقط، حتى أحضنها وأنظر إليها وأحطها بمكانها، وأقول وجدتهم أخيرا وأدفنهم وأرتاح عليهم”.

فبعد السيول المدمرة التي ضربت عددا من مدن شرق ليبيا، وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين، لا تزال كثير من العائلات في حالة حزن وترقب بسبب عدم العثور على أحبائهم الذين اختفوا تحت المباني المهدمة أو جرفوا إلى البحر.

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فيديو مؤثر/ امرأة ليبية تنبش عن جثث عائلتها تحت الركام

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