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مفاجأة الوزير السابق يعقوب الصراف حول مرفأ بيروت + فيديو

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

ثلاث سنوات مرت على انفجار مرفأ بيروت.. واليوم، مفاجأة مدوية حول خلفية الانفجار جاءت على لسان وزير الدفاع اللبناني السابق يعقوب الصراف.

العالم لبنان

الصراف كشف عن وثيقة خطرة تظهر موافقة السلطات حينها على إدخال نيترات الأمونيوم بصفتها متفجرات إلى مرفأ بيروت.

الوثيقة تكشف بحسب الكثيرين علم السلطات والمسؤولين اللبنانيين بوجود متفجرات خطرة في الشحنات التي أدخلت وانفجرت فيما بعد كما شاهد العالم.. ما كشفه الصراف أثار ردود أفعال كثيرة حيث خرجت مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن إدخال المتفجرات خاصة مع علمهم بمحتوياتها.

ما كشفه وزير الدفاع اللبناني السابق أثار تفاعلا واسعا بين الناشطين.. نبدأ مع "جعفر" الذي علق: كل كلام وزير الدفاع السابق يعقوب الصرّاف مرَّ مرور الكرام على الإعلام وعلى كل من يريد أن يعرف حقيقة انفجار مرفأ بيروت هؤلاء فقد يُريدون المتاجرة بدماء الضحايا

تعليق آخر من "سحر غدار" وفيه: ملاحظين الصمت الي مرافق وثائق وتصريحات الوزير يعقوب الصرّاف بخصوص تفجير مرفأ بيروت؟ تصريحاته ما بتخدم الأجندة ف منطمرها.. والإعلام غايب عن الوعي وعن قصد.

إلى هذا التعليق من "سليم" الذي كتب: الكيان الصهيوني سرب الهجوم الصاروخي على مرفأ بيروت.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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