الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحاف للعالم : العراق ملتزم بالاتفاقية الامنية مع ايران

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف التزام بلاده بالاتفاقية الأمنية مع ايران. وفي تصريح لقناة العالم، قال الصحاف إن بغداد بدأت إجراءات على الأرض لتأمين الحدود المشتركة مع ايران بالتنسيق مع حكومة منطقة كردستان العراق.

العالم - خاص العالم

وقال الصحاف ان"وزارة الخارجية العراقية وعبر السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية فؤاد حسين كان قد اجرى زيارة استثنائية بتكليف من دولة رئيس مجلي الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني الى طهران خلال الايام الماضية ، رشح عن هذه الزيارة التوصل الى اتفاق مشترك بين الجانبين وبحضور عدد من القادة الامنيين المعنيين في البلادين بشأن الجامعات الايرانية المعارضة في شمال العراق".

واضاف ان "واقع الامر وزارة الخارجية العراقية تلتزم بالمادة الدستورية التي تنص على الا تستخدم الاراضي العراقية مقرا او ممرا لالحاق الضرر والاذى باي من دول الجوار ، ثم ان السيد وزير الخارجية خلال زيارته لطهران وعبر مباحثات معمقة بين الجانبين افضى هذا اللقاء الى التوصل لاتفاق واضح المعالم ويحقق مصالح البلدين ويعزز التعاون المشترك بينهم في مختلف القطاعات والمجالات سيما فيما يتعلق بمسئلة الاتفاق الامني المشترك"

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

العراق وإيران يبحثان تفعيل مذكرات التفاهم بخصوص التعاون القضائي

العراق يخلي مقرات الجماعات المسلحة علی الحدود مع ايران

عبداللهيان يتحدث عن مشاوراته مع نظيره العراقي في نيويورك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا قال رئيس الجمهورية بنيويورك؟

حاخامات يهود يرفعون العلم الفلسطيني ويحتجون على لقاء نتنياهو-بايدن

الصحاف للعالم : العراق ملتزم بالاتفاقية الامنية مع ايران

تعيين تشارلز براون رئيسا لأركان الجيوش الأمريكية

البرهان يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

بن سلمان: نقترب من التطبيع مع "إسرائيل"