الصحاف للعالم : العراق ملتزم بالاتفاقية الامنية مع ايران

العالم - خاص العالم

وقال الصحاف ان"وزارة الخارجية العراقية وعبر السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية فؤاد حسين كان قد اجرى زيارة استثنائية بتكليف من دولة رئيس مجلي الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني الى طهران خلال الايام الماضية ، رشح عن هذه الزيارة التوصل الى اتفاق مشترك بين الجانبين وبحضور عدد من القادة الامنيين المعنيين في البلادين بشأن الجامعات الايرانية المعارضة في شمال العراق".

واضاف ان "واقع الامر وزارة الخارجية العراقية تلتزم بالمادة الدستورية التي تنص على الا تستخدم الاراضي العراقية مقرا او ممرا لالحاق الضرر والاذى باي من دول الجوار ، ثم ان السيد وزير الخارجية خلال زيارته لطهران وعبر مباحثات معمقة بين الجانبين افضى هذا اللقاء الى التوصل لاتفاق واضح المعالم ويحقق مصالح البلدين ويعزز التعاون المشترك بينهم في مختلف القطاعات والمجالات سيما فيما يتعلق بمسئلة الاتفاق الامني المشترك"

المزيد بالفيديو المرفق..