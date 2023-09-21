عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

- أبرار..

القائد.. حقبة الدفاع المقدس، مرحلة بارزة ومهمة في تأريخ ايران الثورة الإسلامية .

- جوان ..

خطاب رئيس الجمهورية بالجمعية العامة بنيويورك، كان محاكمة للغرب ودفاع عن القرآن والمقدسات .

- افكار ..

رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة .. الغرب هو الخاسر في عداءه السافر لإيران.

- رويش ملت ..

محافظ البنك المركزي يؤكد نجاح جهود احتواء الضغوط الإقتصادية الناجمة عن الحظر.

- جام جم..

وقف مهزوز لإطلاق النار بقره باغ بعد يوم من المعارك الطاحنة .

- اعتماد..

اليمن يتجه خطوة فخطوة نحو السلام، مؤشرات إيجابية عن المفاوضات بين السعودية وأنصار الله.

- اطلاعات ..

الرئيس التركي أردوغان يلتقي بنتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .

- قدس ..

إستشهاد ستة فلسطينيين في هجمات لقوات الإحتلال على مخيم جنين ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

- كيهان ..

إستطلاع للرأي بأمريكا يكشف عن عدم ثقة 84 % من الأمريكيين بالنظام السياسي الحاكم.

سياست روز ..

امريكا ومجلس التعاون الخليجي يصدران بيانا حافلا بالإتهامات المفبركة والإدعاءات الكاذبة ضد إيران .

- ارمان امروز ..

جوزيب بوريل يبدي استعداد الإتحاد الأوروبي المشروط لإحياء الإتفاق النووي مع إيران .

- خراسان ..

مخاوف بالولايات المتحدة من الإنزلاق بحرب أهلية في حالة دخول ترامب السباق الرئاسي وهزيمته.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الإيرانية صباح اليوم الخميس

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1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( وقف مهزوز لإطلاق النار بقره باغ).

بعد يوم من المعارك شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا من قبل قوات جمهورية اذربيجان للمناطق الارمينية بقرباغ تم الإعلان عن وقف لاطلاق النار بوساطة روسية.

( إن وقف إطلاق النار بقره باغ لايعني بالضرورة أن الأمور ستسير بطريق حل أزمة تتفاعل منذ ثلاثة عقود بشكل مستمر).

فاختلال ميزان القوى اجبر القوى الأرمينية بقرباغ على الرضوخ لشروط باكو بوقف اطلاق النار, وهذا يعني أن ازمة قرباغ عادت للمربع الاول رغم كل الاتفاقيات المبرمة بين باكو وايروان بوساطات دولية عديدة.

وهذا يعني أن وقف اطلاق النار الهش بقرباغ سيكون مجرد نار تحت رماد أزمة معقدة تتفاعل في ظل غياب اية حلول واقعية ومنطقية.

2- خراسان..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( مفترق الحرب والسلام ).

هنك مؤشرات إيجابية من المفاوضات الأخيرة بين حركة انصار الله اليمنية والسعودية بالرياض, وهي مفاوضات جاءت بعد زيارة مفاجئة لولي عهد السعودية لمسقط وتحرك الوساطة العمانية مجددا إثرها.

(وفد أنصار الله عاد لصنعاء بعد خمسة أيام مفاوضات بالرياض, ولكن رغم المؤشرات الإيجابية من السابق لاوانه البت بنتائجها).

والسؤال هنا هل وصلت المفاوضات لمرحلة حساسة استدعت عودة الوفد اليمني للتشاور بصنعاء؟ وهل وضعت هذه المفاوضات أساسا صلبا لإحلال السلام ؟ ام أن هناك عقبات ما رغم تحقيق تقدم؟

3- قدس..

حول الاوضاع في جنوب القفقاز أيضا كتبت صحيفة قدس متسائلة ( هل سيعو الهدوء للقوقاز حقا ؟)..

هناك تعقيدات كبيرة تلف الأزمة بين جمهورية اذربيجان وارمينيا بشأن منطقة قرباغ المتنازع عليها منذ عقود, تعقيدات تجعل من الصعب تماما التكهن بمستقبل الأحداث ومن اية توافقات تفرضها موازين القوى العسكرية في الصراع بين جمهورية أذربيجان وارمينيا.

( إن طبيعة الجغرافيا السياسية وخريطة التوزيع السكاني بجنوب القوقاز و تراكمات الصراع الاتني التقليدي التاريخي من أبرز هذه التعقيدات).

وبالطبع هناك ايضا عوامل ترتبط بوجود طموحات توسعية نابعة عن أحلام إحياء الدولة العثمانية وأخرى ترتبط بمخططات وتدخلات قوى اجنبية لها اجنداتها الخاصة تصب بمجملها الزيت على الخلافات في هذه المنطقة مع غياب أية حلول منطقية والرهان على القوة.

4- اعتماد ..

صحيفة اعتماد كتبت في مقالها (تركيا وسياسات أردوغان المتأرجحة)..

تطرق الرئيس التركي في خطابه الطويل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للقضية الفلسطينية مبديا تعاطفا عميقا مع مأساة الشعب الفلسطيني ومؤكدا دعم بلاده للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه العبارات الرنانة سرعان ما فقدت مفهومها ومعناها بالتقاء أردوغان برئيس وزراء الكيان الصهيوني على هامش إجتماعات الجمعية العامة.

وعكس بيان صادر عن الرئاسة التركية حول هذا اللقاء عمق العغلاقات الثنائية, فنتنياهو مازح اردوغان حول ربطة العنق, والاخير شدد على رغبة انقرة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة بمجال الطاقة مع تل ابيب وهكذا.

5- رسالت

في مقالها ( أمريكا قد تنزلق بحرب أهلية ) كتبت صحيفة رسالت..

هذه المخاوف باتت مطروحة وتزداد باستمرار في أمريكا مع اقتراب الإنتخابات الرئاسية, والسبب يدور يرتبط بترامب.

( هناك قناعة بأمريكا تقول إن دخول ترامب للسباق الرئاسي الى إيجاد وضع خطير بأمريكا في حالة هزيمته مقابل بايدن).

كما أن صدور حكم بالسجن على ترامب في عشرات الملفات القضائية ومنعه من خوض السباق الرئاسي قد يؤجج الأوضاع الداخلية ايضا.

وكل ذلك في ظل وجود تنظيمات وجماعات عنصرية متطرفة ومسلحة معروفة بدعمها لترامب تدعم انفصال ولايات جنوبية.

6- كيهان ..

من صحيفة كيهان نقرأ مقتطفات لتقرير حول اليمن بعنوان ( أخبار سارة عن المفاوضات السعودية اليمنية)...

الخارجية السعودية وصفت المفاوضات مع وفد رفيع لحركة أنصار الله اليمنية بالرياض مؤخرا "بالإيجابية والجدية".

( يبدو أن جولة المفاوضات الأخيرة بين صنعاء والرياض حققت نوعا من التقدم وهذا ما انعكس بتصريحات لوزير الدفاع والإعلام السعودي).

في الواقع يدور الحديث اليوم عن عن طرح خارطة طريق لدعم مسار المفاوضات اليمنية السعودية لإيجاد أرضية صلبة لإحلال السلام. وبالطبع ينبغي أن ننتظر لنرى الى اين تتجه الخطوة اللاحقة .