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بالفيديو.. منزل الشاعر السوري نزار قباني شاهد على فن العمارة الدمشقية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

كان لمنزل الشاعر السوري الكبير نزار قباني دور بارز ومهم في حياته وأشعاره نابع من حبه للبيئة الشامية بكل تفاصيلها،

العالم - مراسلون

اضافة الى كونه منزلا مقاوما احتضن الثوار ضد الاحتلال الفرنسي، وصولا الى اعتناق إشعاره للقضية الفلسطينية.

في دمشق القديمة وتحديدا في منطقة مئذنة الشحم لوحة تستوقف المارة وتثير انتباههم هنا سكن نزار قباني.

نطرق بوابة خشبية عتيقة يستقبلنا مالك المنزل الحالي الحاج رياض بابتسامة يرافقها كرم الضيافة وشغف في الحديث عن نزار وزيارته.

يعكس بيت نزار قباني عراقة فن العمارة الدمشقية وعبقرية بناءها هذا المنزل شهد طفولة الشاعر ونشاته منذ 20 القرن الماضي، وفيه فتح نزار عينيه لاول مرة على جنة من الورد والاشجار والروائح فكان المكان الذي قال عنه هل تعرفون معنى ان يكسن الانسان في قارورة عطر ؟ بيتنا كان تلك القارورة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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بالفيديو.. منزل الشاعر السوري نزار قباني شاهد على فن العمارة الدمشقية

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