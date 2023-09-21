القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عشرات الأسلحة النوعية

العالم- اليمن

وحسب وكالة "المسيرة" اليمنية في العرض العسكري المهيب استعرضت القوات المسلحة اليمنية 54 مدرعة من نوع “هاني” محلية الصنع.

و استعرضت القوات المسلحة اليمنية نماذج من الأسلحة الخاصة بالقوة البحرية من زوارق وصواريخ وألغام وبعضها يكشف عنه للمرة الأولى، حيث كشفت عن زورق “نذير” محلي الصنع، وهو زورق قتالي له قدرة على المناورة ويحمل أسلحة متوسطة ودفاع جوي و له مهام قتالية متعددة منها اعتراض الأهداف البحرية المتحركة واقتحام السفن والإغارة على الجزر.

كما استعرضت القوات المسلحة اليمنية عددا من الزوارق البحرية من نوع عاصف 1 وعاصف 3 وعاصف 2 وزورق ملاح وزوارق طوفان بأجيالها الثلاثة.

وفيما يتعلق بالألغام العسكرية فاستعرضت القوات المسلحة اليمنية ألغاما بحرية محلية الصنع من نوع ثاقب، كرار، مجاهد1، مجاهد2، أويس، مسجور1، مسجور2، عاصف.

واستعرضت القوات المسلحة اليمنية عددا من الصواريخ البحرية منها روبيج، فالق، مندب1، مندب2، عاصف، صياد.

وكشفت القوات المسلحة عن صاروخ “سجيل” البحري، وهو صاروخ كروز مجنح مداه 180 كم ويعمل بالوقود الصلب والسائل ويتميز بدقة الإصابة برأس حربي يزن 100 كغ ويمكنه ضرب أي هدف في البحر الأحمر.

وفي مجال الدفاع الجوي استعرضت القوات المسلحة اليمنية عددا من منظومات الكشف والتعقب التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي منها “رادار نبأ” يوجه الصواريخ بمختلف أنواعها ويمتلك أحدث أنظمة التغلب على التشويش ويعمل لساعات متواصلة، كما كشفت القوات المسلحة اليمنية عن رادار شفق ومنظومة أفق، وهي منظومة تكتيكية تتميز بالدقة في تحديد الأهداف وتعقبها لمسافة تصل إلى 90 كم وارتفاع يتجاوز 35 ألف قدم.

في ذات السياق استعرضت القوات المسلحة اليمنية رادارات بي 35، بي 16، بي 19 التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي.

كما استعرضت القوات المسلحة اليمنية صواريخ دفاع جوي وكشفت عن بعضها للمرة الأولى، حيث تم الكشف عن صاروخ برق1 للدفاع الجوي، بمدى 50 كم وارتفاع 15 كم ويمتلك رأسًا حربيًا متشظيًا شديد الانفجار ويمتلك تقنيات عالية ومتطورة تمكنه من ملاحقة الأهداف وضربها بسهولة.

كما كشفت القوات المسلحة اليمنية عن صاروخ برق2 للدفاع الجوي بمدى 70 كم وارتفاع 20 كم، ويمتلك رأسا حربيا متشظيًا شديد الانفجار ويستخدم للتصدي للأهداف القريبة والمتوسطة والاستطلاعية المسلحة وغير المسلحة والحربية ويمتلك قدرة عالية على المناورة تمكنه من الملاحقة والاستهداف للطائرات الحربية بكل سهولة.

القوات المسلحة اليمنية كشفت أيضا عن صاروخ صقر2 للدفاع الجوي بمدى 150 كم وارتفاع 35 الف قدم، يمتلك رأسا شديد الانفجار و يمتلك تقنية متطورة في مواجهة التشويش والحرب الالكترونية ويستخدم في التصدي لكل أنواع الطائرات الاستطلاعية وصواريخ كروز، كما أنه يمتلك تقنية متطورة في مواجهة التشويش والحرب الالكترونية ويستخدم في التصدي لكل أنواع الطائرات الاستطلاعية وصواريخ كروز ودخل صاروخ صقر2 الخدمة بعد تجارب عدة أجريت عليه بحيث يواكب تحديات المرحلة.

واستعرضت القوات المسلحة اليمنية نماذج من طائرات سلاح الجو المسير الاستطلاعية والقتالية، حيث استعرضت الطائرات المسيرة: رجوم – راصد – قاصف 2K – شهاب – مرصاد 2 – خاطف 2 – رقيب – وعيد 1 – وعيد 2 – صماد 1- صماد 2 – صماد 3.

وكشفت القوات المسلحة اليمنية عن طائرة وعيد 2 المسيرة الهجومية، بمدى 2000 كم ورأس حربي خارق ومتشظي، تقلع من منصة أرضية ثابتة.

في ذات السياق استعرضت القوات المسلحة اليمنية نماذج من صواريخ القوة الصاروخية وتكشف عن بعضها للمرة الأولى، حيث استعرضت القوات المسلحة صواريخ توشكا، زلزال3، قاصم، بدر، بدر1، بدر2، بدر3.

وكشفت القوات المسلحة اليمنية للمرة الأولى عن صواريخ بدر 4، قدس 4، صاروخ عقيل، صاروخ طوفان، صاروخ ميون، صاروخ تنكيل، صاروخ مطيع، صاروخ قدس Z-0.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن مواصفات صاروخ بدر4 على النحو التالي:

صاروخ أرض – أرض متوسط المدى.

يعمل بالوقود الصلب.

يتميز بدقته العالية في إصابة الأهداف.

مواصفات صاروخ ميون:

صاروخ أرض – بحر بالستي.

يعمل بالوقود الصلب.

متوسط المدى.

قادر على إصابة الأهداف البحرية الثابتة والمتحركة.

يتميز بقدرة تدميرية هائلة.

واستعرضت القوات المسلحة اليمنية صواريخ سعير والبحر الأحمر وكرار وقاهر وقاهر 2M وصاروخ محيط.

وكشفت القوات المسلحة اليمنية عن منظومة تنكيل الصاروخية وهي منظومة بالستية

(أرض – أرض) و(أرض – بحر)و تعمل بالوقود الصلب، متوسطة المدى.

واستعرضت القوات صواريخ قدس 1، قدس 2، قدس 3 المجنحة.

صاروخ قدس4:

وكشفت القوات المسلحة اليمنية عن صاروخ قدس 4 :

صاروخ مجنح، أرض – أرض بعيد المدى.

قادر على إصابة الأهداف بدقة عالية إضافة للتخفي عن الرادارات.

كما استعرضت القوات المسلحة اليمنية عن صواريخ حاطم، بركان، فلق، ذوالفقار.

صاروخ عقيل

وكشفت القوات المسلحة اليمنية عن صاروخ عقيل ومواصفاته على النحو التالي:

صاروخ بالستي أرض – أرض بعيد المدى.

يعمل بالوقود السائل.

يتميز بدقة إصابة الهدف

منظومة طوفان

وكشفت القوات المسلحة اليمنية أيضاً عن منظومة صواريخ طوفان البالستية ومواصفاتها على النحو التالي:

صواريخ أرض – أرض استراتيجية بعيدة المدى.

تعمل بالوقود السائل، دقيقة الإصابة.

صاروخ مطيع

وكشفت القوات المسلحة اليمنية عن صاروخ مطيع البالستي ومواصفاته على النحو التالي:

صاروخ أرض – جو.

يعمل بالوقود الصلب.

يتميز بالمناورة الجوية وسرعته العالية.

صاروخ بدر Z-0:

وكشفت القوات المسلحة اليمنية أيضا عن صاروخ بدر Z-0 ومواصفاته على النحو التالي:

صاروخ كروز أرض – بحر.

بعيد المدى.

قادر على إصابة الأهداف البرية والبحرية الثابتة والمتحركة بدقة عالية.

يتميز بقدرة تدميرية هائلة.