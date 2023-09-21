ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر

العالم- اليمن

هذا وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، عرضا عسكريا مهيبا في ميدان السبعين بمناسبة العيد الثامن لثورة الـ21" من سبتمبر"، هو الأضخم منذ انتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.

وشارك في العرض العسكري الكبير مختلف وحدات الجيش اليمني، والقوات المسلحة اليمينة،

كما شهد العرض الكشف عن ترسانة من الأسلحة الاستراتيجية المتطورة الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرا.

وحضر العرض العسكري رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وأعضاء المجلس ورؤساء مجالس النواب والوزراء والقضاء والشورى والمحكمة العليا وأعضاء من مجالس النواب والوزراء والشورى ومحافظو المحافظات وقيادات أمنية وعسكرية.