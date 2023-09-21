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طهران تشكر قطر لدورها في قضیة تبادل السجناء بين إيران وامريكا

طهران تشكر قطر لدورها في قضیة تبادل السجناء بين إيران وامريكا
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" عن شكره وتقديره لدور دولة قطر البناء في القضايا الثنائية، بما في ذلك التطور الأخير في قضیة تبادل السجناء بين إيران وامريكا.

العالم-ايران

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش الدورية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة وتبادل القضايا الثنائية وبعض المواضيع ذات الاهتمام الإقليمي والدولي.

وفي بداية هذا اللقاء، أعرب أمير عبداللهيان عن شكره وتقديره للدور البناء للحكومة القطرية في القضايا الثنائية، بما في ذلك التطور الأخير في قضیة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

وأعرب عن ارتياحه لنمو وتعزیز العلاقات بين طهران والدوحة في مختلف المجالات، وأكد ضرورة توطید التعاون الثنائي بين البلدين، وأبدى استعداد إيران لتعزيز التعاون في المجالات الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري في هذا اللقاء عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات بین البلدین في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

کما أعرب عن استعداده لمواصلة الدور البناء والمفيد لبلاده في الأمور التي تهم البلدين وشدد على ضرورة استخدام الأجواء الإقليمية الإيجابية لتقدم القضایا ذات الاهتمام.

وقال إننا مستعدون لاستمرار المحادثات بين البلدين في طهران أو الدوحة في المستقبل القريب، الأمر الذي رحب به وزير خارجية إيران.

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طهران تشكر قطر لدورها في قضیة تبادل السجناء بين إيران وامريكا

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