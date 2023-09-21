العالم - قلم رصاص

نشر موقع في "عرب أميركان نيوز" في واشنطن مقاطع من رسالة سورية إلى الأمم المتحدة أتى تحت عنوان "سوريا تريد أن تحاسب واشنطن في الأمم المتحدة" وجاء فيه: تواصل الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية انتهاك سيادة البلاد ونهب ثرواتها ومواردها الاستراتيجية بهدف مفاقمة آثار الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية وحرمان السوريين من مقدرات وطنهم.

وتابعت الرسالة: إعتبارا من بداية العام الحالي تنهب الولايات المتحدة والميليشيات التابعة لها في جميع أنحاء شمال شرق سوريا حوالي 150,000 برميل من النفط يوميا، إلى جانب 413 ألف طن من الغاز المنزلي، و59.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وختم الموقع نقلا عن جنيفر كاباريلا المحللة في معهد دراسات الحرب في واشنطن قولها: هناك سبب مختلف لاستمرار الوجود العسكري الأميركي شمال شرق سوريا عن المزاعم بمكافحة داعش، وهو أن الولايات المتحدة تتمتع الآن بنفوذ مباشر من حقول النفط الأكثر إنتاجية في سوريا، وأن المكاسب التي تحققها هي ثروات وطنية سورية عندما يتم جمعها ترقى إلى قوة جيوسياسية كبيرة لسوريا.

يرافقنا في هذه الحلقة من العاصمة الروسية موسكو مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات د.آصف ملحم.

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