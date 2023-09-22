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الصين: وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا

الصين: وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ أن الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا يتمثل في وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام.

العالم- اسيا والباسفيك

وقال هان تشنغ خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس، إن "التواصل والحوار يعتبران وسيلة هامة لتحقيق التعاون الدولي في مجال الأمن. وهكذا هو الأمر مع الطرفين المتنازعين".

وتابع: "وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام الطريق الوحيد إلى حل الأزمة الأوكرانية. وتدعم الصين كافة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية وستواصل لعب الدور البناء في تحقيق السلام بأسرع ما يمكن".

وأشار إلى أن قضايا الأمن لمختلف البلدان مرتبطة ببعضها البعض، مضيفا: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المخاوف المعقولة في مجال الأمن لكافة البلدان وتسوية الخلافات بطرق سلمية، من خلال الحوار والمشاورات".

يذكر أن الصين قدمت في وقت سابق رؤيتها للتسوية في أوكرانيا، تتضمن 12 بندا، بما فيها وقف إطلاق النار.

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الصين: وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا

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