الدفاع الجوي الروسي تحبط هجوما أوكرانيا على سواحل القرم وكراسنودار

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم: " تم تدمير مسيرتين أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا الليلة الماضية"..

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم وفي منطقة توابسي بإقليم كراسنودار، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال التصدي لهجوم شنه الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم ليلة الأربعاء الخميس.