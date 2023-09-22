العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بعدسة قناة العالم

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسلنا محمد لاجوردي إن الإستعراض لا يختصر على القوات المسلحة فحسب بل إن هناك قوات شعبية من كافة القوميات شاركت ورسالتها هي بأننا متواجدون في كافة الساحات للدفاع عن إيران الاسلامية.

وبشأن التواجد الرسمي والاعلامي في المراسم قال لاجوردي أن الحضور شهد مشاركة الملحقيات العسكرية الدولية المتواجدة في طهران مؤكدا إنها تشارك في سنويا في هذه المراسم.

لاجوردي رصد المعدات العسكرية التي عرضتها القوات المسلحة الإيرانية في الاحتفال وقال أن القوات المسلحة عرضت اليوم دبابات ومسيرات، أهمها منظومة تلاش وصياد والخامس عشر من خرداد وكاووش. مشيرا الى عرض القوات الجوية أنواع المسيرات، أهمها مسيرة سفير وصاروخ قادر وستار وقائم وقنبلة قاصد وشاهين.

لاجوردي أكد أن القوات البحرية عرضت أنواع المعدات وأبرزها أجدر ومسيرة باور خمسة وآرش وأبابيل خمسة.

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