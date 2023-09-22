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لوحة فنية بديعة للقرآن الكريم خلال العرض العسكري في اليمن + فيديو

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

استعرض فريق الكشافة لوحة فنية بديعة خلال العرض العسكري التاسع لثورة الـ21 سبتمبر الذي أقيم صباح أمس الخميس, في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

العالم - اليمن

وخلال افتتاح العرض، رسم فريق الكشافة لوحة بديعة للقرآن الكريم، وذلك ردا على الحكومات الغربية الشاذة التي تسيئ إلى كتاب الله وتتجاوز على مقدسات المسلمين, في رسالة بالغة الدلالة ردا على المحاولات الصهيونية الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية .

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الخميس، عرضًا عسكريًا مهيبا في ميدان السبعين بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ21 من سبتمبر، هو الأضخم منذ انتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. وخلال العرض العسكري تم الكشف عن آخر انتاجات الصناعات العسكرية الحربية اليمنية من الأسلحة المختلفة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والبحرية، ومنظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الحربي والمسير المزود بأحدث التقنيات التي صنعت خلال فترة العدوان. كما حلقت لأول مرة منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي الأمريكي المقاتلات اليمنية في سماء العاصمة صنعاء بعد أن تمكنت الخبرات اليمنية من صيانتها وإعادة تشغيلها وتفعيلها.

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لوحة فنية بديعة للقرآن الكريم خلال العرض العسكري في اليمن + فيديو

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