الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

على هامش أعمال الجمعية العامة...

بن فرحان والبرهان يبحثان الملف السوداني في نيويورك

بن فرحان والبرهان يبحثان الملف السوداني في نيويورك
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، متباحثا في مستجدات الأوضاع بالسودان.

العالم - السودان

وأكد بن فرحان خلال اللقاء الذي جاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على "أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية".

وجدد وزير الخارجية السعودي دعوة بلاده إلى" التهدئة والانخراط بحوار سياسي يضمن حل الأزمة، ويعيد الأمن والاستقرار للسودان وشعبه".

وكان البرهان قد طالب، مساء أمس الخميس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بنيويورك، بتصنيف قوات الدعم السريع "مجموعة إرهابية".

وأكد البرهان على استعداد الجيش السوداني "لاستئناف المفاوضات متى ما التزمت القوى المتمردة ببنود المبادرة السعودية الأمريكية، وإخلاء المستشفيات ومساكن المواطنين والمنشآت المدنية".

ومنذ 6 مايو الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة، محادثات بين الجيش و"الدعم السريع"، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين.

كما تم إعلان أكثر من هدنة وقع خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الجانبين، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع"، منذ منتصف أبريل الماضي، اشتباكات دامية خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

روابط ذات صلة

بن فرحان: القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن

السعودية وتونس تبحثان توطيد العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية بالرياض

تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان، والبرهان يخرج من الخرطوم ولم يعد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابات برصاص الإحتلال في فعاليات الشباب الثائر على تخوم غزة

باكستان تؤجل موعد الانتخابات العامة إلى 2024

على هامش أعمال الجمعية العامة... بن فرحان والبرهان يبحثان الملف السوداني في نيويورك

بالصور/احدث المعدات الصاروخية لحرس الثورة في استعراض عسكري

بالفيديو.. اليمنيون يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف

إطلاق نار بمطعم في السويد يؤدي بحياة شخصين وأصابة آخرين